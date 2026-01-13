Tragedia en Pinamar: la heroica intervención de médicos tucumanos que salvó a Bastián

Durante la primera cirugía se constató una rotura hepática con compromiso de grandes vasos, lo que obligó a realizar un packing para contener la hemorragia. En ese procedimiento recibió transfusiones de glóbulos rojos y plasma. Sin embargo, la evolución siguió siendo compleja y, ante un nuevo cuadro de inestabilidad, el equipo médico decidió reintervenirlo. En la segunda operación se recambió el packing hepático y no se detectó sangrado activo, aunque el niño continúa en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva.