Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y más de 30 heridos

El impacto del oleaje no se limitó a Santa Clara del Mar. Según informó el portal 0223, el fenómeno también se sintió con fuerza en el sur de Mar del Plata, donde el mar avanzó hasta 60 metros en menos de un minuto. En la zona de Acantilados, testigos aseguraron que hubo una retirada previa del agua y luego una crecida abrupta que dejó sectores enteros sin playa.