Tragedia en la Costa Atlántica: una ola gigante dejó un muerto y más de 30 heridos

Una ola gigante irrumpió de forma repentina este lunes en las playas de Santa Clara del Mar, arrastró a decenas de personas y provocó una tragedia: un joven murió, 35 personas resultaron heridas y otra sufrió un infarto.
El episodio ocurrió alrededor de las 15. Según relataron testigos, el mar comenzó a retirarse de manera inusual, dejando al descubierto unos 20 metros de arena. Esa señal, que suele anticipar fenómenos extremos, pasó inadvertida para muchos bañistas. Minutos después, una serie de olas violentas avanzó con fuerza descontrolada sobre la playa y sorprendió a quienes descansaban cerca de la orilla.
La velocidad y potencia del agua no dejaron margen de reacción. Varias personas fueron derribadas y otras arrastradas mar adentro. Entre ellas, un hombre de aproximadamente 30 años que, de acuerdo con medios locales, se encontraba en el lugar junto a su pareja y su hija, y terminó golpeando violentamente contra las rocas.
“Fue empujado por el agua y golpeó contra unas piedras”, confirmó Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires. El joven fue rescatado y trasladado de urgencia, pero falleció a causa de las heridas.
Además de la víctima fatal, el saldo del violento episodio incluyó 35 heridos leves con golpes y raspaduras, y una persona que debió ser internada tras sufrir un infarto, según detalló García en diálogo con Todo Noticias (TN). De acuerdo al testimonio de los bañistas, en algunos sectores el agua habría alcanzado una altura superior a los cinco metros.
Tras lo ocurrido, los balnearios de la zona fueron evacuados de manera preventiva. Equipos de Defensa Civil provincial y municipal desplegaron un operativo de emergencia para asistir a las víctimas y recorrieron los hospitales de la región con el objetivo de identificar a los heridos y evaluar su estado de salud.
Las imágenes del momento comenzaron a multiplicarse rápidamente en redes sociales. En los videos se observa cómo la ola aparece de improviso y genera escenas de pánico: turistas corriendo, personas cayendo al agua y familias buscando refugio mientras el mar avanza sin control.
“Fue un evento absolutamente imprevisible. Los meteorólogos lo denominan olas espurias. No tiene causas confirmadas por la ciencia y no significa que vaya a repetirse”, explicó García. Se trata de fenómenos oceánicos raros y aleatorios, conocidos también como “olas monstruo” u “olas gigantes”, que se forman de manera repentina y pueden alcanzar dimensiones extraordinarias sin previo aviso.
El impacto del oleaje no se limitó a Santa Clara del Mar. Según informó el portal 0223, el fenómeno también se sintió con fuerza en el sur de Mar del Plata, donde el mar avanzó hasta 60 metros en menos de un minuto. En la zona de Acantilados, testigos aseguraron que hubo una retirada previa del agua y luego una crecida abrupta que dejó sectores enteros sin playa.
El episodio también se replicó en otros puntos de la Costa Atlántica. En Mar Chiquita, bañistas describieron una escena similar, marcada por el desconcierto y el miedo, en una jornada que terminó de la peor manera y dejó al descubierto la fuerza impredecible del mar.