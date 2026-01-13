"No queremos ser propiedad de Estados Unidos": Groenlandia rechazó la ofensiva de Trump

A pesar del clima de tensión, Frederiksen intentó mantener los puentes diplomáticos en áreas estratégicas. La funcionaria subrayó que su intención sigue siendo fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el Ártico con Estados Unidos, con la OTAN y con los socios europeos, aunque dejando en claro que la soberanía de la isla no está en la mesa de negociación.