Secciones
Mundo

Donald Trump advirtió que Estados Unidos tomará Groenlandia "de una forma u otra"

Se burló de las defensas de la isla diciendo que solo tienen "trineos tirados por perros".

CONTROVERSIA. Trump desestimó las advertencias de Dinamarca sobre una ruptura en la OTAN. CONTROVERSIA. Trump desestimó las advertencias de Dinamarca sobre una ruptura en la OTAN.
Hace 3 Hs

Desde el Air Force One, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó la tensión diplomática al máximo al declarar que su país se quedará con Groenlandia "de una forma u otra".

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", comentó Trump ante los periodistas. A pesar de que ninguna de esas potencias reclama la soberanía de la isla, el líder republicano insistió en que el control de ese territorio rico en minerales es crucial para la seguridad nacional estadounidense, dado el aumento de la actividad militar en el Ártico.

En un tono desafiante, Trump instó a Groenlandia a "hacer un trato" por su propio bien, contrastando la capacidad militar de las potencias rivales con los recursos locales. "¿Saben cuál es su defensa? Dos trineos tirados por perros", ironizó el mandatario, advirtiendo que mientras tanto Rusia y China despliegan "destructores y submarinos por todas partes".

Groenlandia, que fue colonia danesa hasta 1953 y hoy goza de autonomía, alberga una base militar estadounidense desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la gran mayoría de su población y sus partidos políticos han rechazado categóricamente quedar bajo control directo de Washington, insistiendo en su derecho a la autodeterminación.

Tensión con la OTAN

La obsesión de Trump por la isla ha generado conmoción entre los aliados europeos. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió la semana pasada que cualquier intento de Estados Unidos de tomar Groenlandia por la fuerza destruiría 80 años de vínculos de seguridad transatlánticos.

Lejos de retroceder, Trump desestimó las consecuencias de una posible crisis diplomática. Al ser consultado sobre el impacto en la alianza militar, respondió con displicencia: "Si afecta a la OTAN, pues afecta a la OTAN. Pero ya saben, Groenlandia nos necesita mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos".

Temas Donald TrumpGroenlandia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Estados Unidos comienza a planificar la reapertura de su embajada en Venezuela

Estados Unidos comienza a planificar la reapertura de su embajada en Venezuela

Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales

Estados Unidos se retira de 66 organizaciones internacionales

EEUU presentó su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela con un retiro parcial de sanciones

EEUU presentó su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela con un retiro parcial de sanciones

En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

El potencial petrolero de Venezuela, una tentación

El potencial petrolero de Venezuela, una tentación

Lo más popular
Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”
1

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?
2

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación
3

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana
4

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas
5

Comienza una semana con cielo despejado en Tucumán, pero no guardes el paraguas

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición
6

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Más Noticias
Tenía 37 años e iba a ser papá: quién era el peluquero argentino asesinado en Tulum

Tenía 37 años e iba a ser papá: quién era el peluquero argentino asesinado en Tulum

Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

Venezuela: 24 presos políticos quedaron en libertad durante un operativo nocturno

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

El oficialismo defiende la urgencia y retruca a la oposición

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Alumnos gitanos de Monteros recibieron un singular “poder”

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

Los salarios se incrementarán al ritmo de la inflación

En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

En Venezuela debutó el orden mundial multipolar

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

Reflotan el debate de los juicios por jurado en la justicia tucumana

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

¿Cómo son los engranajes del millonario comercio de hojas de coca?

Comentarios