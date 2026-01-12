Donald Trump advirtió que Estados Unidos tomará Groenlandia "de una forma u otra"

"Si no tomamos Groenlandia, Rusia o China lo harán, y no voy a permitir que eso pase", comentó Trump ante los periodistas. A pesar de que ninguna de esas potencias reclama la soberanía de la isla, el líder republicano insistió en que el control de ese territorio rico en minerales es crucial para la seguridad nacional estadounidense, dado el aumento de la actividad militar en el Ártico.