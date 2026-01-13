Secciones
Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes: advierten anegamientos y posibles cortes de energía

El SMN pronostica lluvias intensas para la tarde y la noche, con fuerte actividad eléctrica en gran parte de la provincia.

Hace 2 Hs

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes una alerta amarilla por tormentas fuertes que impactará durante la tarde y la noche en gran parte de la provincia. 

Según el organismo, el fenómeno afectará a la Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, Yerba Buena, Trancas, Simoca, Burruyacu, La Cocha y Leales, además de las zonas bajas de Chicligasta, Juan Bautista Alberdi, Lules, Monteros, Río Chico y Tafí Viejo.

Las tormentas previstas serán de variada intensidad, con posibilidad de que algunas se presenten de manera localmente fuerte. Podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento que alcanzarían los 80 kilómetros por hora, caída ocasional de granizo y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo. 

El SMN anticipa acumulados de lluvia estimados entre 20 y 40 milímetros, aunque no se descarta que esos valores sean superados en forma puntual.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales, evitar desplazamientos innecesarios durante el desarrollo de las tormentas y extremar precauciones frente a posibles caídas de árboles, anegamientos temporarios y cortes en el suministro eléctrico.

En paralelo, la provincia continuará atravesando una jornada cálida. La temperatura máxima rondará los 30 grados, mientras que la mínima se ubicó en los 21. 

