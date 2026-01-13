Secciones
Tormentas, vientos intensos y calor extremo: qué provincias están en alerta según el SMN

El país amaneció bajo múltiples amenazas climáticas, incluyendo a Tucumán entre las provincias afectadas.

Hay alerta por tormentas en Tucumán y otras provincias. Hay alerta por tormentas en Tucumán y otras provincias. Foto: Imagen ilustrativa/Web
El mapa del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional se pintó en distintas regiones del país para advertir que siete jurisdicciones están bajo la amenaza de múltiples fenómenos climáticos adversos y otras tres bajo el riesgo de las temperaturas extremas que azotarán en la jornada de hoy. Tormentas severas, ráfagas, precipitaciones y calor extremo marcarán este día.

El SMN dio aviso de que siete provincias están bajo alerta nivel amarillo, que en la jornada de hoy comprende amenazas por tormentas, vientos intensos y lluvias. En el caso del norte y el centro del país, las inclemencias podrían dañar los bienes e interrumpir momentáneamente la actividad cotidiana. En el caso del sur, las corrientes eólicas y la caída de agua nivel amarillo también obligan a contar con un plan de contingencia.

Tucumán y otras provincias bajo alerta por tormentas 

Tucumán es una de las incluidas en la alerta emitida por el SMN a las 06:16 hs. La mayor parte de la provincia será afectada por las tormentas que incluyen lluvias intensas, ráfagas y hasta caída de granizo. Las localidades bajo amenaza son Burruyacú, Capital, Cruz Alta, Famaillá, Graneros, La Cocha, Leales, Simoca, Trancas, Yerba Buena, zonas bajas de Chicligasta, zonas bajas de Juan Bautista Alberdi, zonas bajas de Lules, zonas bajas de Monteros, zonas bajas de Río Chico y zonas bajas de Tafí Viejo. La alerta se establece para la noche de hoy.

Otras provincias que también están bajo alerta amarilla por temporales son una parte de Jujuy, el sur de Catamarca y el este de Buenos Aires. Para todos estos distritos, el SMN advirtió que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. En el caso de Buenos Aires, los valores alcanzarán entre los 30 y 60 mm.

Alerta por vientos intensos  

Mientras que en el sur del país, serán los vientos y las lluvias las que obligarán a contar con un plan de contingencia. Toda la parte oeste de Santa Cruz se encuentra bajo alerta por vientos intensos que llegarían en la tarde de hoy. Según el SMN, “el área será afectada por vientos fuertes del sector oeste, con velocidades entre 40 y 60 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h, pudiendo ser superadas de manera local”.

Alerta por lluvias

En Tierra del Fuego, hay alerta por lluvias que se instalarán también por la tarde. “El área será afectada por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, señaló el organismo.

Calores extremos en el país

Por último, el SAT señaló que la zona norte de Buenos Aires, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén y el norte de Río Negro están amenazados por calor extremo, que puede ser peligroso sobre todo para grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas.

Recomendaciones nate los diversos fenómenos 

Ante los múltiples fenómenos, el SMN brindó recomendaciones para cada nivel de alerta.

Alerta por tormentas

1- Evitá salir. 

2- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. 

3- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua. 

4- Cerrá y alejate de puertas y ventanas. 

5- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. 

6- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos

1- Evitá salir. 

2- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos. 

3- Cerrá y alejate de puertas y ventanas. 

4- No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. 

5- Tené precaución al conducir.

Alerta por lluvias

1- Evitá salir. 

2- No saques la basura. 

3- Limpiá desagües y sumideros. 

4- Alejate de zonas inundables. 

5- Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por calor extremo

- Aumentá el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

- No te expongas al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

- Prestá atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

- Evitá las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

- Ingerí frutas y verduras.

- Reducí la actividad física.

- Usá ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.

- Permanecé en espacios ventilados o acondicionados.

