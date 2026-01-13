Tormentas, vientos intensos y calor extremo: qué provincias están en alerta según el SMN

Otras provincias que también están bajo alerta amarilla por temporales son una parte de Jujuy, el sur de Catamarca y el este de Buenos Aires. Para todos estos distritos, el SMN advirtió que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo de forma ocasional, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 30 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. En el caso de Buenos Aires, los valores alcanzarán entre los 30 y 60 mm.