Ibirá pitá: el árbol que ilumina el verano tucumano

Uno de los lugares donde esa transformación se vuelve evidente es en avenida Mate de Luna al 4000, una calle que muchos vecinos describen como “otra ciudad dentro de la ciudad”. Allí, una hilera de ibirás pitás forma un corredor verde y dorado que se volvió parte del paisaje emocional del barrio. No se trata solo de sombra, sino más bien una sensación. El aire es distinto. El ruido baja. Las casas parecen más pequeñas y los autos, más lentos. Quienes viven allí aseguran que la calle tiene un “techo propio”, un domo vegetal que filtra la luz y regula la temperatura como si fuera un sistema de aire acondicionado natural.