San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

Un hecho de violencia extrema se registró en la zona de San Cayetano, al sureste de la Capital. Una mujer fue arrojada a la vía pública desde un carro de tracción a sangre, en circunstancias que aún son materia de investigación.
Según se informó, la víctima fue hallada con las manos atadas y presentaba signos vitales al momento del rescate. De inmediato, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención de efectivos de la Policía, quienes asistieron a la mujer y lograron ponerla a salvo.
Tras abandonar a la víctima, los responsables del violento ataque se dieron a la fuga a bordo del mismo carro, escapando del lugar antes de la llegada del personal policial. La mujer fue atendida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud, donde se evalúa su estado y se le realizan los estudios correspondientes.
La Justicia inició un intenso operativo de búsqueda que incluye el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho. También la posibilidad de escuchar el testimonio de la víctima, protagonista de un episodio que tuvo gran repercusión y conmovió a la opinión pública.