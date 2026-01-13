Secciones
Seguridad

San Cayetano: se recupera la mujer que fue arrojada desde un carro con las manos atadas

La víctima presentaba signos vitales al momento del rescate.

Un grupo de personas encontró a la joven en la calle. Un grupo de personas encontró a la joven en la calle.
Hace 1 Hs

Un hecho de violencia extrema se registró en la zona de San Cayetano, al sureste de la Capital. Una mujer fue arrojada a la vía pública desde un carro de tracción a sangre, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según se informó, la víctima fue hallada con las manos atadas y presentaba signos vitales al momento del rescate. De inmediato, vecinos del lugar dieron aviso a las autoridades, lo que permitió una rápida intervención de efectivos de la Policía, quienes asistieron a la mujer y lograron ponerla a salvo.

Tras abandonar a la víctima, los responsables del violento ataque se dieron a la fuga a bordo del mismo carro, escapando del lugar antes de la llegada del personal policial. La mujer fue atendida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud, donde se evalúa su estado y se le realizan los estudios correspondientes.

La Justicia inició un intenso operativo de búsqueda que incluye el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios para identificar a los responsables y reconstruir la mecánica del hecho. También la posibilidad de escuchar el testimonio de la víctima, protagonista de un episodio que tuvo gran repercusión y conmovió a la opinión pública.

Temas Barrio San CayetanoViolencia
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos
1

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro
2

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol
3

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

4

Cartas de lectores: Cártel de los Soles

5

Cartas de lectores: creación del gremio docente

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle
6

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Recuerdos fotográficos: la extraordinaria historia de Américo, el “Tarzán tucumano”

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Un paso y ya es selva: la experiencia de adentrarse al Jardín Botánico de Horco Molle

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Horco Molle: más actividades para descubrir la naturaleza en estas vacaciones de verano

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

Cómo el calendario de la AFA pone en jaque los viejos rituales del fútbol

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera División: así se mueve el mercado de pases hacia el 2026 y Atlético Tucumán empieza a definir su futuro

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Primera Nacional: el mercado de pases rumbo al 2026, con San Martín de Tucumán a la espera de refuerzos

Comentarios