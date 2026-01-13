BTS anunció su regreso con gira mundial: cuándo viene la banda coreana a Argentina

Desde hace semanas, los fanáticos de la banda asiática BTS aguardaban por el anuncio que llegó hoy. Después de cuatro años de ausencia en los escenarios, los idols coreanos regresarán para tener contacto con su público. La productora del grupo musical ya había confirmado que este 13 de enero se conocerían las fechas y Argentina se encuentra entre los países incluidos en el tour mundial.
La suspensión de actividades de BTS implicó dejar de sacar nuevos álbumes durante casi cuatro años por una decisión interna. Es que los integrantes de la banda debían atravesar el servicio militar obligatorio. En Corea del Sur, los hombres deben cumplir entre 12 y 18 meses de servicio entre los 18 y los 28 años, y estos fueron los años elegidos para cumplir con esta tarea.
Fechas de la gira mundial de BTS en Latinoamérica
Con un banner de fondo blanco, con letras y carteles en letras rojas y las firmas de cada uno de los integrantes de la banda, BTS publicó sus próximas fechas. Este año empezará el gran regreso de los artistas más populares del mundo y culminará en marzo de 2027. La gira incluye países de Asia, América Latina, América del Norte, Europa y Oceanía.
El “BTS World Tour” empezará el 9 de abril en Goyang, Corea del Sur, y terminará el 14 de marzo en Manila, Filipinas. Además, se anunció que todavía falta concretar algunas fechas para Japón, Oriente Medio y otras ciudades para 2027. En Argentina, el grupo juvenil se presentará en octubre de este año y, hasta ahora, se programaron dos fechas para Buenos Aires: el viernes 23 y el sábado 24.
El primer lugar de América en el que se presentarán será Estados Unidos. Tampa, Florida, y El Paso, Texas, son las ciudades que encabezan el itinerario por el continente. También anunciaron fechas para la Ciudad de México, donde se darán tres shows en mayo. Luego de un extenso paso que alternará destinos de Europa y América del Norte, regresarán con las presentaciones en América Latina:
- Bogotá: 2 y 3 de octubre
- Lima: 9 y 10 de octubre
- Santiago de Chile: 16 y 17 de octubre
- Buenos Aires: 23 y 24 de octubre
- San Pablo: 28, 30 y 31 de octubre
Por el momento no se anunciaron las sedes en las que se presentará la banda, ni las fechas o modalidad con que se podrán comprar las entradas. Sin embargo, las fanáticas de BTS informaron que en ocasiones anteriores fue clave contar con una suscripción BTS Army Membership, que ofrece acceso anticipado a las entradas.