Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

Por su parte, la periodista de TN Sofía Giménez, presente en el lugar, precisó que el episodio ocurrió alrededor de las 16.15. “Había mucha gente en la orilla y de repente el mar se retiró por unos minutos y vino una ola gigante que se llevó todo”, relató. Y agregó: “Se llevó sombrillas, gente que estaba en la orilla, reposeras. Los guardavidas no daban abasto”.