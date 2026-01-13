Dos tucumanos se descompensaron al huir de la ola gigante en Mar Chiquita

La ola gigante que provocó pánico este lunes en la Costa Atlántica dejó un saldo de un muerto, 35 heridos y cientos de personas en estado de shock. Entre los afectados figura una pareja de turistas tucumanos que se encontraba disfrutando de la playa de Mar Chiquita cuando el fenómeno los sorprendió.
Según se informó, al advertir el crecimiento repentino del agua y en medio de la situación de tensión que se generó entre los veraneantes, la pareja intentó escapar de la playa. Sin embargo, mientras se alejaban del lugar, ambos se descompensaron producto del estrés vivido.
De acuerdo con la información publicada por el portal marplatense 0223, las autoridades médicas aclararon que ninguno de los dos sufrió golpes. “No se golpearon, sólo fue el momento de tensión”, explicaron. La mujer logró recuperarse poco después, pero el hombre debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).
En el centro de salud fue atendido por especialistas, quienes lo diagnosticaron con un síncope y confirmaron que se encuentra fuera de peligro.
El fenómeno se registró en Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Mar del Plata. Videos filmados por testigos mostraron el crecimiento abrupto de la marea y el caos que se desató en la costa, con personas corriendo para rescatar sus pertenencias y escapar del avance del agua.
La meteoróloga Marina Fernández explicó al aire de TN que se trató de un “meteotsunami”, un fenómeno poco frecuente que consiste en una ola de gran tamaño que se genera en el mar pero tiene su origen en la atmósfera.
Por su parte, la periodista de TN Sofía Giménez, presente en el lugar, precisó que el episodio ocurrió alrededor de las 16.15. “Había mucha gente en la orilla y de repente el mar se retiró por unos minutos y vino una ola gigante que se llevó todo”, relató. Y agregó: “Se llevó sombrillas, gente que estaba en la orilla, reposeras. Los guardavidas no daban abasto”.
En tanto, el periodista Alan Ferraro contó que en uno de los videos que circularon se observa el dramático rescate de cuatro amigos. “Uno de ellos chocó el cuerpo contra las piedras”, describió.
Mientras continúan las evaluaciones sobre lo ocurrido, el episodio dejó al descubierto la magnitud del fenómeno y el impacto que generó en cientos de turistas que se encontraban en la costa.