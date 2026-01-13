Vivía en Francia y estaba de visita: quién era el joven marplatense que murió arrastrado por la ola gigante en Mar Chiquita

El fenómeno extraordinario que este lunes afectó las costas de Mar Chiquita y Santa Clara, en las inmediaciones de Mar del Plata, dejó al menos una víctima fatal y alrededor de 35 heridos. El fallecido fue identificado como Yair Manno, un joven de 29 años, oriundo de Mar del Plata, que había regresado al país para pasar unos días de vacaciones con su familia.
Manno era un reconocido jinete argentino de endurance. Vivía desde hacía ocho años en Francia y había viajado a la costa bonaerense junto a su novia, de nacionalidad francesa, para disfrutar de un descanso familiar. El joven se encontraba en la zona de la albufera de la denominada laguna de Mar Chiquita cuando se produjo el ingreso repentino de una fuerte corriente de agua.
Por causas que aún se intentan esclarecer, Manno estaba cerca de un grupo de pescadores cuando, de manera súbita, el nivel del agua comenzó a subir. La corriente lo tomó desprevenido y lo arrastró hacia el interior de la laguna. El hecho ocurrió en la llamada “boca” de la laguna de Mar Chiquita, el sector por donde ingresan las corrientes marinas y que conforma uno de los pocos espejos de agua salada de la región.
El joven fue rescatado y trasladado de urgencia a un centro de salud, aunque ya no presentaba signos vitales. Gabriel, el guardavidas que se encontraba de turno en la zona, relató en diálogo con TN que Manno, nacido en Mar del Plata en 1996, se habría golpeado la cabeza contra unas rocas, lo que le provocó la pérdida de conocimiento y posterior ahogamiento.
El meteotsunami sorprendió no solo a Manno, sino también a cientos de familias que disfrutaban de la jornada a la orilla del mar en un día que se presentaba con pocas olas y condiciones aparentemente calmas. De acuerdo con los testimonios de quienes vivieron el momento, la irrupción de la “ola gigante” generó escenas de desesperación, con personas intentando poner a salvo a sus familias. En ese contexto de caos, Manno no logró recibir asistencia inmediata tras caer al agua.
Personas cercanas al joven señalaron al diario La Nación que no sabía nadar. Fue arrastrado por la fuerte correntada y no pudo ser auxiliado a tiempo, ya que la mayoría de los presentes optó por retirarse rápidamente para resguardarse lo más lejos posible del mar. El fallecimiento fue confirmado oficialmente por Fabián García, director de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires.
En el ámbito deportivo, Yair Manno era una figura destacada del endurance ecuestre. Actualmente ocupaba el puesto 365 del FEI Endurance Open Riders World Ranking. Durante 2024, había alcanzado el primer lugar como atleta de la PAEC NF (Pan-American Equestrian Confederation), llegando al puesto 19°, y también se ubicó en el 14º lugar del ranking mundial de Gold Elite Riders, según datos de la Federación Ecuestre Argentina.
La investigación judicial quedó a cargo del fiscal Ramiro Anchou, del Departamento Judicial Mar del Plata, quien inició actuaciones por averiguación de causales de muerte. Los primeros indicios apuntan a un fallecimiento por asfixia por inmersión.
Como consecuencia del violento arrastre de las olas, se reportaron cerca de 35 personas heridas con lesiones de diversa consideración, entre ellas golpes y cortes, aunque en ningún caso de gravedad. También se informó que una persona sufrió un paro cardiorrespiratorio, pero logró ser reanimada gracias a la rápida intervención de los guardavidas que actuaron en la zona.