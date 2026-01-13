Qué desayunar para tener una mejor presión arterial: la recomendación de un cardiólogo

Respecto al temor habitual por el consumo de huevos, el especialista aporta tranquilidad para la mayoría de los pacientes. "El colesterol dietético no eleva el colesterol sérico, así que no te preocupes por el contenido de colesterol de los huevos", explica Twyman, sugiriendo que sumar dos unidades a un revuelto es una excelente forma de alcanzar la meta proteica.