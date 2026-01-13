Escándalo en la AFA: la entidad negó irregularidades en sus balances y cruzó a la IGJ por la investigación contable

La reacción llegó luego de que la IGJ intimara a la AFA por supuestas inconsistencias administrativas y financieras, en el marco de una investigación que analiza los estados contables correspondientes a los ejercicios 2017 a 2023. Desde Viamonte sostuvieron que la intimación ya fue contestada en tiempo y forma y que la documentación solicitada fue presentada ante el organismo.