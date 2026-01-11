La IGJ citó a los contadores que firmaron los balances: qué puede pasar con la AFA de Claudio "Chiqui" Tapia

El organismo que conduce Daniel Vítolo ya había advertido que las inconsistencias detectadas no eran menores. Según la documentación oficial, los estados financieros observados corresponden tanto a la AFA como a la Superliga y abarcan montos cercanos a los U$S 111 millones en un caso y a los 340 millones en el otro. Desde la IGJ remarcaron que se trata de una asociación civil sin fines de lucro, lo que eleva aún más la exigencia de transparencia sobre gastos, inversiones y movimientos patrimoniales.