Conocé el río argentino que es uno de los más cortos y espectaculares del mundo

La Patagonia argentina tiene tesoros escondidos de los que hay que comprobar que no se trata de algún artificio de la inteligencia artificial. En el sur de Neuquén —provincia que comparte con Chubut la preocupación actual por la emergencia ígnea—, se encuentra otra maravilla de esta vasta región geográfica. En este último tiempo, la zona fue amenazada por las imprudencias humanas y el clima desfavorecedor, con incendios forestales intencionados que pusieron en alerta a todo el corredor andino. En este contexto de fragilidad natural se destaca El Correntoso, en Villa La Angostura, un río muy pequeño que se ganó el título de uno de los más cortos del mundo.