Imputaron a Tapia por una causa fiscal millonaria mientras crece el escándalo en la AFA

Según se conoció a fines de diciembre, el fiscal Claudio Roberto Navas Rial impulsó una imputación contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el resto de la conducción de la AFA por presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes a la Seguridad Social por una suma que ronda los $ 19.000 millones. La acusación fue presentada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apuntó a la entidad del fútbol argentino como agente de retención que habría descontado tributos sin ingresarlos al fisco en tiempo y forma.