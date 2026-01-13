Imputaron a Tapia por una causa fiscal millonaria mientras crece el escándalo en la AFA

Aunque Claudio “Chiqui” Tapia aseguró en Mar del Plata que no está imputado en las causas que investigan el manejo de fondos de la AFA, lo cierto es que el presidente de la entidad ya figura formalmente como imputado en un expediente del fuero penal económico.
Según se conoció a fines de diciembre, el fiscal Claudio Roberto Navas Rial impulsó una imputación contra Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y el resto de la conducción de la AFA por presuntas irregularidades en la retención de impuestos y aportes a la Seguridad Social por una suma que ronda los $ 19.000 millones. La acusación fue presentada a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que apuntó a la entidad del fútbol argentino como agente de retención que habría descontado tributos sin ingresarlos al fisco en tiempo y forma.
La investigación sostiene que, por su rol institucional, Tapia actuó como administrador de la clave fiscal de la AFA y responsable de las maniobras, aunque también se amplió la imputación al resto de los miembros de la comisión directiva debido a la estructura de conducción colegiada de la asociación.
El expediente tramita en el Juzgado Penal Económico N°5 y se apoya en el Régimen Penal Tributario (Ley 27.430), que penaliza la retención indebida de impuestos y cargas sociales. En una primera etapa, el monto bajo análisis era de aproximadamente $ 7.500 millones, pero una ampliación posterior incorporó nuevos períodos y conceptos impositivos, lo que elevó la cifra total a más de $ 19.350 millones, correspondientes a IVA, Ganancias y aportes previsionales no depositados entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.
Para ARCA, existió una conducta deliberada: la AFA habría practicado las retenciones y, aun contando con los recursos, no las habría ingresado, utilizándolas como financiamiento propio. En base a ese encuadre, el organismo pidió que se cite a indagatoria a Tapia y al resto de los responsables y que se aplique el máximo de las penas previstas, que incluyen prisión de hasta seis años.
Este proceso es sólo uno de los frentes judiciales que involucran a la cúpula de la AFA. En paralelo, la Justicia también investiga los vínculos financieros entre la entidad y Sur Finanzas, una firma ligada a Ariel Vallejo, allegado a Tapia, y una causa por una lujosa quinta en Pilar que estaría a nombre de presuntos testaferros del entorno de Toviggino. En ese expediente, se analiza si los propietarios formales (un monotributista y una jubilada) actuaron como prestanombres dentro de un esquema de ocultamiento patrimonial.