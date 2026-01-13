Macabro hallazgo en Aguilares: encuentran el cuerpo de un hombre con una mano amputada

Desde la Fiscalía informaron que este martes por la mañana se realizarán rastrillajes en el lugar del hallazgo y zonas aledañas, en busca de elementos de interés para la causa, incluida la mano amputada. En paralelo, el cuerpo será sometido a la autopsia correspondiente en la Morgue de la Capital, procedimiento clave para determinar con precisión las causas de la muerte y avanzar en la investigación del homicidio.