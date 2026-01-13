Vacaciones en Chile: así fue la estafa que perjudicó a más de 200 argentinos

La turista mendocina continuó su relato sobre las indicaciones recibidas por parte de los supuestos arrendatarios. “Te tenemos que mandar a un correo para que te llegue la forma del pago, o a través de WhatsApp. Pero es más rápido, si querés, en pasarme tu correo y te paso el pago”, manifestó la mujer. “Cuando me mandan al correo, me llega el monto total”. “Como no sabíamos cómo hacer la transferencia de acá hasta allá, le pedí a una prima si ella podía transferir la plata y cuando yo iba, le llevaba el dinero”. Hasta ese momento, Marisel seguía sin sospechar nada.