¿El martes termina con tormentas? Esto dice el Servicio Meteorológico para Tucumán

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada con temperaturas elevadas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió su pronóstico para este martes en Tucumán, donde se espera una jornada típicamente veraniega, con temperaturas moderadas a altas y condiciones de inestabilidad hacia el final del día.

De acuerdo con el organismo oficial, la temperatura mínima rondará los 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 30 grados, lo que anticipa un día cálido en toda la provincia. Sin embargo, el calor podría venir acompañado de cambios en las condiciones del tiempo.

El SMN prevé probabilidad de tormentas durante la tarde y la noche, por lo que se recomienda a la población mantenerse informada ante eventuales actualizaciones y tomar precauciones, especialmente en actividades al aire libre o traslados nocturnos.

