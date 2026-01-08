Secciones
¿La lluvia llegó para quedarse? Qué anticipa el Servicio Meteorológico para los próximos días en Tucumán

Las condiciones del tiempo seguirán siendo inestables en la provincia.

Hace 1 Hs

Los truenos y las lluvias se apoderaron esta noche del cielo tucumano, tal como había sido anticipado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El organismo informó que la provincia se encuentra bajo alerta naranja por fuertes tormentas, con fenómenos que podrían continuar en los próximos días.

Según el SMN, las lluvias se mantendrán durante los próximos días. Para este viernes se espera una temperatura mínima de 18°C y una máxima de 27°C, con tormentas a lo largo de toda la jornada.

El pronóstico para el sábado indica una mínima de 19°C y una máxima de 34°C. Las lluvias se presentarían durante la madrugada y la tarde, mientras que por la mañana y la noche el cielo permanecerá mayormente nublado.

En tanto, para el domingo se prevé una mejora en las condiciones climáticas. El cielo estará parcialmente nublado, con una mínima de 22°C y una máxima de 35°C, marcando el cierre de un fin de semana con clima inestable y temperaturas elevadas.

