Juicio por jurados: una deuda constitucional

El juicio por jurados no es una mera innovación procesal. Se trata de una de las formas más puras de participación democrática: un espacio en el que los ciudadanos, convocados por sorteo, asumen la responsabilidad de decidir sobre la culpabilidad o inocencia de sus pares en casos graves. Se trata, en definitiva, de confiar en el pueblo, de reconocerle la capacidad de intervenir en una de las funciones esenciales del Estado: impartir justicia. La provincia, sin embargo, mira desde la banquina cómo otras jurisdicciones avanzan.