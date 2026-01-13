Cartas de lectores I: la falta de aviones hidrantes

Nuestro país sufre, desde siempre, el problema de los incendios, naturales o provocados, advirtiéndose la ineptitud de nuestros dirigentes -actuales y pasados- para combatirlos con medidas contundentes. La situación en Chubut es desesperante: mas de 2.000 hectáreas perdidas, numerosas viviendas arrasadas y 3.000 turistas desalojados. Además, está el peligro de que el fuego alcance a El Abuelo, como se conoce al alerce de 52 metros de altura y 2,2 metros de diámetro que es el ser vivo mas antiguo de la Argentina, y tercero del mundo. El fuego esta muy cerca. ¿Que solución le encontramos? “Mandamos un avión y un helicóptero hidrantes” (Milei dixit). Señor Presidente: no contamos con aparatos hidrantes. Tenemos un helicóptero común al cual le agregamos un baldecito colgante y una avioneta AT 802 diseñada originalmente para fumigar campos arados con una capacidad aproximada de 1.500 litros, que para recargar debe buscar un aeródromo (en este caso a 100 km de distancia). Tal vez haya unos 10 aviones más, pero con la misma limitación. No es que nuestros gobernantes no se hayan ocupado. En 2012 Cristina Kirchner compró 25 aviones hidrantes y lo anunció con bombos y platillos. Pero no era verdad. Se trataba de un leasing con cuotas mensuales. Cuando se dejaron de pagar cayó el leasing y nos quedamos sin aviones (responsabilidad del rabino Bergman en la época de Macri). Por su parte, el gobernador de Santiago del Estero adquirió en 2022 un Boeing 737 Fire Linder, en 15 millones de dólares. Esto es un verdadero avión hidrante con capacidad de 15.000 litros de agua, pero tuvo muchos problemas de papeles y certificaciones y nunca pudo volar. Sorpresivamente apareció en Chubut, pero hizo una sola pasada y se fue (triste final). Lamentablemente no hay buen asesoramiento, a cargo de los expertos en este tema. Por ejemplo, el Canadair CL 215 o 415 Anfibio, de gran capacidad, sólo necesita un pequeño lago para recargar en 20 segundos. Se calcula que en un día de trabajo, en una zona como el sur argentino, podría descargar 150.000 galones de agua. Este avión vino a la Argentina en 1997 y Menem fue a verlo en una exhibición en el Río de la Plata, pero no lo compró. También esta el Viking Super Scooper, que en cuatro horas y media puede hacer hasta 80 descargas. Y ademas están los helicópteros hidrantes y anfibios: el Sikorsky 564 carga 2.650 galones de agua y además cuenta con el helibalde y un chorro de agua en la trompa que le permite, por ejemplo, apagar un incendio en un edificio. El ucraniano AM32P carga ocho toneladas de agua, mientras el ruso Kamovka 32 o el Bello 212 pueden tomar agua de una pileta de natación. Señor Presidente: si gasto 600 millones de dólares en los F16, teniendo en cuenta que nuestro único enemigo era Maduro, que estaba muy lejos y ya no está, podría mirar para adentro y actuar en consecuencia.