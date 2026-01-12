Atlético Tucumán arrancó el año con un triunfo cargado de vértigo y audacia frente a Cerro Largo

El entrenador propuso juntar muchos jugadores en campo rival, los tres delanteros y sus dos interiores, Renzo Tesuri y Lautaro Godoy. Pero lo mejor del equipo, con pelota, se vio claramente por afuera. Ramiro Ruiz Rodríguez y Nicolás Laméndola, en especial, fueron los encargados de liderar los ataques. En la segunda parte del primer tiempo, Laméndola mostró ser la gran arma ofensiva del equipo. Gambeteó, disparó de afuera, se hizo cargo de la pelota y asistió. A los 37’, “Chueco” tiró un centro al punto penal, Ferrari arremetió y forzó el gol en contra de Franca. Y con el empate, Atlético empezó a llegar cada vez más. Hubo tiros en el travesaño y grandes atajadas de Federico Pintado.