Un defensor arribó a Uruguay para sumarse a Atlético Tucumán

El futbolista, pedido expreso de Hugo Colace que busca reforzar la zafa, firmará contrato en las próximas horas.

REFUERZO. Suso tiene 34 años, es defensor central y llega libre desde Gimnasia La Plata.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán sigue moviéndose en el mercado de pases y en las últimas horas concretó un paso importante para reforzar su defensa. Gastón Suso arribó este lunes a Uruguay para transformarse en el séptimo refuerzo del “Decano”, en el marco de la gira que el equipo realiza por la Serie Río de la Plata.

El zaguero central, que quedó libre tras su paso por Gimnasia y Esgrima La Plata, firmará su contrato en las próximas horas y se integrará de inmediato a los entrenamientos bajo las órdenes de Hugo Colace. Aunque todavía no fue presentado oficialmente, Suso estuvo presente en el estadio, vestido de civil, siguiendo de cerca el amistoso entre Cerro Largo y Atlético.

Su llegada responde a una necesidad concreta del cuerpo técnico: reforzar la zaga central con un futbolista de experiencia en la Primera División y en torneos exigentes. Con recorrido en el fútbol argentino y presencia física en el juego aéreo, Suso aparece como una alternativa importante para una defensa que Colace busca consolidar de cara al inicio del Apertura 2026.

La CD "decana" va por un futbolista más antes de retirarse del mercado

Pero el movimiento no cierra la actividad del club en el mercado. Desde la dirigencia dejaron trascender que Atlético todavía irá por un volante más antes de dar por finalizada la ventana de transferencias. La intención es completar el armado del plantel con una pieza en la mitad de la cancha que le aporte equilibrio y variantes al esquema.

Mientras tanto, el “Decano” continúa ajustando detalles futbolísticos en Uruguay, con la mirada puesta en llegar de la mejor manera al debut oficial de la temporada. La incorporación de Suso y la posible llegada de un mediocampista marcan que el mercado sigue abierto y que el proyecto 2026 de Atlético todavía tiene capítulos por escribir.

