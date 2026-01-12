Un defensor arribó a Uruguay para sumarse a Atlético Tucumán

La CD "decana" va por un futbolista más antes de retirarse del mercado

Pero el movimiento no cierra la actividad del club en el mercado. Desde la dirigencia dejaron trascender que Atlético todavía irá por un volante más antes de dar por finalizada la ventana de transferencias. La intención es completar el armado del plantel con una pieza en la mitad de la cancha que le aporte equilibrio y variantes al esquema.