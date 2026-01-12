Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

A pesar de esas cancelaciones, el vínculo entre la AFA y Odeoma no se rompió. La empresa siguió figurando como agente de cobro en contratos de patrocinio de la Selección y, a través de una filial en Miami, fue contratada para desarrollar el proyecto del AFA International Center en Estados Unidos, por el que recibió al menos tres millones de dólares en su primer año.