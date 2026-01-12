Escándalo en la AFA: Claudio "Chiqui" Tapia pagó millones por contratos que nunca se ejecutaron

La AFA desembolsó al menos U$S 14 millones en indemnizaciones a una empresa española por proyectos que nunca llegaron a ponerse en marcha. Así lo reveló una investigación de La Nación, que reconstruyó los movimientos a partir de balances societarios, actas del Comité Ejecutivo de la AFA y documentación contractual.
La firma beneficiada fue Odeoma Gestión SL, una compañía con sede en España que desde 2018 actuó como intermediaria comercial de la AFA en el exterior. Además de cobrar comisiones del 30% sobre los ingresos que generaban los contratos de patrocinio y derechos comerciales, la empresa recibió pagos millonarios cuando dos proyectos estratégicos fueron cancelados por la conducción que encabezan Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.
El primero de esos acuerdos fue el Prode online, una plataforma de apuestas deportivas vinculada a las competencias del fútbol argentino. El contrato, firmado en febrero de 2018, le otorgaba a Odeoma la explotación del negocio durante 10 años y el derecho a quedarse con el 30% de la facturación. La compañía informó ante las autoridades españolas que había invertido 1,3 millón de euros para desarrollar la plataforma.
Sin embargo, el proyecto nunca llegó a operar. En noviembre de 2021, la AFA y Odeoma rescindieron el vínculo invocando la pandemia. Según consta en el Boletín Oficial del Comité Ejecutivo, la entidad decidió pagar en efectivo y en moneda extranjera una compensación a la firma española. De acuerdo con la investigación, esa indemnización habría sido de ocho millones de dólares.
Otro contrato firmado por la AFA que quedó en el ojo de la tormenta
No fue el único caso. En 2018, Tapia y Toviggino también habían firmado con Odeoma el desarrollo de la “Virtual Liga Argentina”, un torneo de e-sports basado en el videojuego PES. El convenio preveía una vigencia de 10 años y, otra vez, una comisión del 30%. La AFA llegó a lanzar competencias virtuales durante la pandemia, pero para entonces Odeoma ya no formaba parte del proyecto.
El contrato fue rescindido el 30 de diciembre de 2020 y la AFA aceptó pagarle a la empresa española una compensación de seis millones de dólares, también bajo el argumento de que la pandemia había impedido su ejecución.
A pesar de esas cancelaciones, el vínculo entre la AFA y Odeoma no se rompió. La empresa siguió figurando como agente de cobro en contratos de patrocinio de la Selección y, a través de una filial en Miami, fue contratada para desarrollar el proyecto del AFA International Center en Estados Unidos, por el que recibió al menos tres millones de dólares en su primer año.
La investigación periodística muestra así cómo una compañía extranjera, vinculada a dirigentes del fútbol argentino, obtuvo millones de dólares tanto por intermediar en negocios como por proyectos que nunca llegaron a funcionar.