La realidad virtual se consolida en el trabajo: cómo las empresas capacitan empleados con VR y reducen costos

En sectores como la industria, la salud y la educación, los resultados son aún más visibles. En fábricas, la VR mejora la seguridad y la precisión; en hospitales, permite a médicos y enfermeros practicar procedimientos complejos sin riesgo; y en el ámbito educativo, transforma las clases en experiencias interactivas que mejoran la comprensión y la retención del conocimiento.