La realidad virtual se consolida en el trabajo: cómo las empresas capacitan empleados con VR y reducen costos

La realidad virtual dejó de ser solo una tecnología de entretenimiento y empieza a ganar terreno en el mundo laboral. Cada vez más empresas la incorporan como herramienta de formación para mejorar la eficiencia, reducir costos y responder a una demanda clave de las nuevas generaciones: crecer y aprender dentro del trabajo. Según estudios recientes, el 67% de la generación Z prioriza empleos que inviertan en desarrollo profesional.
La llamada formación inmersiva permite entrenar a trabajadores en entornos virtuales seguros y realistas. Con visores de realidad virtual, los empleados pueden practicar tareas complejas, simular situaciones de alto riesgo o aprender a manejar maquinaria sin exponerse a errores reales. Esta modalidad no solo hace el aprendizaje más atractivo, sino también más rápido y flexible que los métodos tradicionales.
Las pruebas de los efectos
El impacto económico ya es medible. Un estudio de Forrester Consulting realizado en 2025 reveló que las empresas que implementaron formación con VR lograron un retorno de la inversión del 219%, recuperando lo invertido en menos de seis meses. Además, el tiempo de capacitación se redujo hasta un 75% en trabajadores autónomos y un 50% en empleados corporativos.
En sectores como la industria, la salud y la educación, los resultados son aún más visibles. En fábricas, la VR mejora la seguridad y la precisión; en hospitales, permite a médicos y enfermeros practicar procedimientos complejos sin riesgo; y en el ámbito educativo, transforma las clases en experiencias interactivas que mejoran la comprensión y la retención del conocimiento.
Todo indica que la realidad virtual llegó para quedarse en el mundo del trabajo. Más allá del ahorro económico, su principal valor está en ofrecer aprendizajes más efectivos, seguros y alineados con las expectativas de las nuevas generaciones. Para muchas empresas, invertir en VR ya no es una apuesta futurista, sino una estrategia clave para seguir siendo competitivas.