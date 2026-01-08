Secciones
Mundo

Generación Z da un giro histórico: por qué hoy prefiere trabajar en hospitales antes que en empresas tech

Una encuesta revela que casi la mitad de los jóvenes de Estados Unidos quiere trabajar en el sistema sanitario.

MENOS TECH, MÀS HOSPITALES. Una encuesta revela que casi la mitad de los jóvenes estadounidenses quiere trabajar en el sistema sanitario. / PEXELS MENOS TECH, MÀS HOSPITALES. Una encuesta revela que casi la mitad de los jóvenes estadounidenses quiere trabajar en el sistema sanitario. / PEXELS
Hace 3 Hs

Durante años, el camino parecía trazado: estudiar algo técnico, conseguir un puesto en una gran empresa tecnológica y construir una carrera ascendente. Para la Generación Z, ese relato perdió brillo. Hoy, cada vez más jóvenes miran hacia los hospitales, la salud, y no hacia Silicon Valley, en un cambio que revela nuevas prioridades laborales y vitales.

Los datos respaldan esta transformación. Según la Career Interest Survey 2024 de la National Society of High School Scholars, casi la mitad de los jóvenes estadounidenses aspira a dedicarse a la medicina o a profesiones vinculadas a la salud. Tecnología, ingeniería y ciencia siguen presentes, pero dejaron de ser el destino dominante.

El ranking de empleadores soñados marca el quiebre: hospitales y centros médicos encabezan la lista. Instituciones como St. Jude Children’s Research Hospital y Mayo Clinic superan en atractivo a gigantes históricos como Google, Amazon o Apple. Incluso, tres de cada cuatro jóvenes elegirían hoy trabajar en el sector sanitario antes que en una empresa tecnológica.

La inteligencia artificial es clave

La inteligencia artificial aparece como uno de los factores clave detrás de este giro. Los despidos masivos en el sector tech, sumados a la rápida expansión de herramientas capaces de escribir código, diseñar o analizar datos, generan una pregunta incómoda entre quienes recién empiezan: cuánto tiempo seguirá siendo necesario su trabajo.

La encuesta refleja esa inquietud. Dos tercios de los jóvenes manifiestan preocupación por la pérdida de empleos vinculada a la IA y por el uso de datos personales. No rechazan la tecnología, la usan a diario, pero desconfían de que defina por completo su futuro laboral.

En este contexto, la estabilidad se vuelve central. Horarios previsibles, cobertura médica, vacaciones pagas y un entorno menos hostil pesan más que el prestigio o los sueldos elevados. Los hospitales, aunque exigentes, aparecen como espacios con demanda constante y una certeza compartida: el cuidado humano sigue siendo difícil de automatizar.

Para sumar, la pandemia y la crisis climática

La pandemia y la crisis climática también dejaron marca. La salud, los derechos humanos y el ambiente encabezan las preocupaciones de la Generación Z. Para muchos, trabajar en el sistema sanitario no es solo una salida laboral, sino una forma concreta de impactar en un mundo atravesado por la incertidumbre.

La Generación Z no le da la espalda a la tecnología: le pide propósito. Quiere usar la inteligencia artificial como aliada para mejorar diagnósticos, optimizar recursos y cuidar mejor, no como una amenaza constante. Por eso, el nuevo sueño profesional ya no está en Silicon Valley, sino en un hospital. Y ese cambio dice mucho sobre cómo esta generación imagina su futuro.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas Estados UnidosJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores
1

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico
2

¡No te olvides el paraguas! Desde cuándo va a llover en Tucumán, según el Servicio Meteorológico

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana
3

Así fue el operativo que derivó en el secuestro de 160 kilos de marihuana

Lisandro Catalán: La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo
4

Lisandro Catalán: "La política convirtió a la Legislatura en una agencia de empleo"

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”
5

Alerta por tormentas en Tucumán: “Las lluvias más intensas se esperan desde esta noche y hasta la madrugada”

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta
6

Costo de vida: sin crédito, el consumidor apeló a la tarjeta

Más Noticias
Venezuela libera un número importante de presos políticos, incluidos extranjeros

Venezuela libera un "número importante" de presos políticos, incluidos extranjeros

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Video: golpes, corridas y tensión en el Mercofrut tras una pelea entre trabajadores

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Así luce hoy Alejandra Pradón: la increíble foto al natural que sacudió las redes sociales

Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante el operativo de captura

Nicolás Maduro y Cilia Flores resultaron heridos durante el operativo de captura

Tras una fuerte escalada de tensión, Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca

Tras una fuerte escalada de tensión, Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite para que pegue rápido

Cuál es y cuánto cuesta el exclusivo vino que Messi mezcla con Sprite "para que pegue rápido"

Me separé hoy: el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

"Me separé hoy": el inesperado anuncio en vivo que paralizó al espectáculo

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Mate energizante: el ingrediente secreto que combate el cansancio y aporta energía

Comentarios