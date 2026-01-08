Generación Z da un giro histórico: por qué hoy prefiere trabajar en hospitales antes que en empresas tech

Durante años, el camino parecía trazado: estudiar algo técnico, conseguir un puesto en una gran empresa tecnológica y construir una carrera ascendente. Para la Generación Z, ese relato perdió brillo. Hoy, cada vez más jóvenes miran hacia los hospitales, la salud, y no hacia Silicon Valley, en un cambio que revela nuevas prioridades laborales y vitales.
Los datos respaldan esta transformación. Según la Career Interest Survey 2024 de la National Society of High School Scholars, casi la mitad de los jóvenes estadounidenses aspira a dedicarse a la medicina o a profesiones vinculadas a la salud. Tecnología, ingeniería y ciencia siguen presentes, pero dejaron de ser el destino dominante.
El ranking de empleadores soñados marca el quiebre: hospitales y centros médicos encabezan la lista. Instituciones como St. Jude Children’s Research Hospital y Mayo Clinic superan en atractivo a gigantes históricos como Google, Amazon o Apple. Incluso, tres de cada cuatro jóvenes elegirían hoy trabajar en el sector sanitario antes que en una empresa tecnológica.
La inteligencia artificial es clave
La inteligencia artificial aparece como uno de los factores clave detrás de este giro. Los despidos masivos en el sector tech, sumados a la rápida expansión de herramientas capaces de escribir código, diseñar o analizar datos, generan una pregunta incómoda entre quienes recién empiezan: cuánto tiempo seguirá siendo necesario su trabajo.
La encuesta refleja esa inquietud. Dos tercios de los jóvenes manifiestan preocupación por la pérdida de empleos vinculada a la IA y por el uso de datos personales. No rechazan la tecnología, la usan a diario, pero desconfían de que defina por completo su futuro laboral.
En este contexto, la estabilidad se vuelve central. Horarios previsibles, cobertura médica, vacaciones pagas y un entorno menos hostil pesan más que el prestigio o los sueldos elevados. Los hospitales, aunque exigentes, aparecen como espacios con demanda constante y una certeza compartida: el cuidado humano sigue siendo difícil de automatizar.
Para sumar, la pandemia y la crisis climática
La pandemia y la crisis climática también dejaron marca. La salud, los derechos humanos y el ambiente encabezan las preocupaciones de la Generación Z. Para muchos, trabajar en el sistema sanitario no es solo una salida laboral, sino una forma concreta de impactar en un mundo atravesado por la incertidumbre.
La Generación Z no le da la espalda a la tecnología: le pide propósito. Quiere usar la inteligencia artificial como aliada para mejorar diagnósticos, optimizar recursos y cuidar mejor, no como una amenaza constante. Por eso, el nuevo sueño profesional ya no está en Silicon Valley, sino en un hospital. Y ese cambio dice mucho sobre cómo esta generación imagina su futuro.