Generación Z da un giro histórico: por qué hoy prefiere trabajar en hospitales antes que en empresas tech

La Generación Z no le da la espalda a la tecnología: le pide propósito. Quiere usar la inteligencia artificial como aliada para mejorar diagnósticos, optimizar recursos y cuidar mejor, no como una amenaza constante. Por eso, el nuevo sueño profesional ya no está en Silicon Valley, sino en un hospital. Y ese cambio dice mucho sobre cómo esta generación imagina su futuro.