Permanece grave y con pronóstico reservado la pequeña de un año que se ahogó en una pileta
La pequeña de un año que fue internada tras sufrir un episodio de ahogamiento en una pileta continúa en estado grave y permanece bajo estricta vigilancia médica en el Hospital de Niños. Así lo confirmó a LA GACETA la directora del centro de salud, Inés Gramajo, quien brindó precisiones sobre su estado actual y el abordaje clínico que recibe.
Según explicó la funcionaria, la pequeña ingresó luego de haber sido encontrada en una pileta con signos de ahogamiento en la localidad de Carbón Pozo, en el departamento Cruz Alta. En primera instancia fue asistida en el Hospital Eva Perón, donde se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, fue intubada y posteriormente derivada al Hospital de Niños.
Una vez en el centro pediátrico, el equipo médico realizó estudios de alta complejidad, entre ellos tomografías de cerebro y pulmón, radiografías y análisis de laboratorio. “Presentaba signos de edema agudo de pulmón producto de la aspiración de agua, por lo que ingresó directamente a terapia intensiva, donde fue reintubada y recibió el tratamiento correspondiente”, detalló Gramajo.
Actualmente, la paciente continúa con asistencia respiratoria mecánica y su pronóstico es reservado. No obstante, la directora indicó que en las últimas horas mostró una leve mejoría en su estabilidad hemodinámica. “Es una paciente grave, pero hoy se encuentra más estable. Venía con inestabilidad hemodinámica y ya no requiere inotrópicos, lo cual es un dato positivo, aunque la evolución se evalúa momento a momento”, aclaró.
En cuanto a las áreas comprometidas, Gramajo señaló que el cerebro es uno de los órganos más afectados debido al cuadro de hipoxia. “Cada pequeño avance es importante, pero debemos ser prudentes y seguir de cerca su respuesta clínica”, sostuvo.
La directora también destacó que el Hospital de Niños cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para atender este tipo de casos. “Tenemos una terapia intensiva de alta complejidad, con médicos altamente especializados y todo el equipamiento que el paciente requiera”, remarcó.
Finalmente, Gramajo aprovechó la ocasión para insistir en la prevención de accidentes domésticos, especialmente durante el verano. Recomendó no dejar nunca solos a los niños, extremar cuidados en piletas, cocinas y espacios del hogar, evitar la exposición al sol en horarios pico y realizar consultas médicas oportunas ante cualquier situación de riesgo. “La mayoría de estos accidentes son prevenibles si hay un adulto responsable atento en todo momento”, concluyó.