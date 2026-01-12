Del Parque Provincial a la plaza Urquiza: el municipio acelera su agenda urbana

En ese sentido, explicó que ya comenzaron las convocatorias a universidades, colegios profesionales y organismos vinculados a la dinámica urbana. “La base es una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad pensada para la gente y que no vuelva a tener los problemas sanitarios que hoy estamos padeciendo, producto de un crecimiento sin planificación”, señaló, al tiempo que adelantó que también se sumarán áreas del Gobierno provincial como la SAT y la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.