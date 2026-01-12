Del Parque Provincial a la plaza Urquiza: el municipio acelera su agenda urbana
El presidente del Concejo Deliberante e intendente interino de la capital, Fernando Juri, encabezó este lunes junto a funcionarios municipales un operativo de poda y limpieza en el Parque Provincial, jornada que sirvió para ratificar el inicio de un proceso de planificación urbana con una mirada puesta en los próximos 30 y 40 años de la ciudad.
Durante la recorrida, Juri destacó ante la prensa el lanzamiento de un trabajo conjunto entre el Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y distintos sectores de la sociedad para avanzar en la modificación del Código de Planeamiento Urbano. “Hemos lanzado, conjuntamente con la intendenta, Rossana Chahla, y los concejales, este proceso que tiene que ver con la proyección de una ciudad de acá a 30 o 40 años”, afirmó.
El intendente interino aclaró que el crecimiento demográfico y estructural de la capital se dio durante décadas sin una planificación adecuada. “No estamos cuestionando a un gobierno en particular, esto viene de hace mucho tiempo. Lo que queremos hacer ahora es planificar una ciudad a largo plazo”, remarcó.
En ese sentido, explicó que ya comenzaron las convocatorias a universidades, colegios profesionales y organismos vinculados a la dinámica urbana. “La base es una ciudad amigable con el medio ambiente, una ciudad pensada para la gente y que no vuelva a tener los problemas sanitarios que hoy estamos padeciendo, producto de un crecimiento sin planificación”, señaló, al tiempo que adelantó que también se sumarán áreas del Gobierno provincial como la SAT y la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.
Juri también confirmó que entre el 20 y el 25 de febrero se realizará una sesión extraordinaria del Concejo Deliberante para la elección de la mesa de conducción. “Son los concejales quienes tienen la potestad de elegirla, tal como lo establece la ley orgánica municipal y la carta orgánica”, precisó.
Por su parte, la secretaria de Gobierno municipal, Camila Giuliano, remarcó la continuidad de los operativos de limpieza y mantenimiento urbano, especialmente en un contexto de altas temperaturas y lluvias intensas. “Este municipio no para. Los operativos de limpieza son fundamentales y por eso estamos hoy supervisando las tareas junto al presidente del Concejo y los concejales”, sostuvo.
Giuliano confirmó además avances en obras emblemáticas de la ciudad, como la plaza Urquiza, cuyo proyecto integral ya se encuentra en etapa de licitación. “La gente eligió los distintos sectores, se hizo un render total y hoy estamos esperando el costo final para comenzar con la obra. Vamos a empezar por la caminería, que es lo que está en peor estado, y avanzar progresivamente”, indicó, y aseguró que se trata de una prioridad de gestión para este año.
Finalmente, la funcionaria se refirió al estado de las obras en el Mercado del Norte. “Es un proyecto que viene desde hace tiempo y sigue avanzando. A mediados de este año estaría presentándose el proyecto con los comercios en su interior y, si todo marcha como está previsto, entre julio y agosto podrían abrir los primeros locales”, concluyó.