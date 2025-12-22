Secciones
Operaron a Tini Stoessel luego de su show con Miranda!: cuáles fueron los motivos de la cirugía

Tini Stoessel pasó por el quirófano solo unas horas después de presentarse en el Estadio Ferro.

Tini Stoessel pasó por el quirófano este domingo. Tini Stoessel pasó por el quirófano este domingo. Fuente: Billboard AR
Hace 2 Hs

Luego de ser la gran protagonista de la noche en el show final de Miranda! en el Estadio Ferro, Tini Stoessel no tuvo descansos y este domingo por la mañana pasó directo por el quirófano. La cantante fue intervenida en una cirugía secundaria tan solo horas después de presentarse con la famosa dupla.

El periodista de espectáculos Fede Flowers fue quien dio el primer aviso de que la protagonista de "Futtura" pasó por la sala de operaciones de la Clínica Zabala, en Buenos Aires. Alrededor de las 10 de la mañana, la artista habría llegado junto con su pareja Rodrigo De Paul y el ingreso habría sido bajo un estricto protocolo de seguridad.

Los motivos de la cirugía de Tini

De acuerdo con la publicación en X, el periodista informó que se trató de "un recambio de prótesis a un año de habérselas colocado". Aún se desconoce si el cambio de prótesis se trató por algún tipo de disconformidad con el resultado o por otro motivo médico.

Desde el entorno de la artista aclararon que se trató de una intervención programada y que la recuperación avanza de manera favorable. Por el momento, Tini permanecerá alejada de la vida pública para enfocarse en su salud. La operación llegó después de meses de mucha actividad para la cantante. En las últimas semanas, Tini Stoessel lanzó su festival Futtura, acompañó a María Becerra y a Miranda! en sus shows y se mantuvo muy activa en la escena musical argentina.

El año pasado, Stoessel se había sometido a una cirugía estética de aumento mamario y reveló los resultados en sus redes sociales. Lo había hecho mientras recibía el Año Nuevo en las playas de Puerto Rico, al mismo tiempo que corrían los rumores sobre una supuesta relación con la artista Young Miko. La actriz había pasado por el quirófano de la Clínica Zabala a principios de diciembre del año pasado, una institución conocida por su discreción.​

