Operaron a Tini Stoessel luego de su show con Miranda!: cuáles fueron los motivos de la cirugía

Desde el entorno de la artista aclararon que se trató de una intervención programada y que la recuperación avanza de manera favorable. Por el momento, Tini permanecerá alejada de la vida pública para enfocarse en su salud. La operación llegó después de meses de mucha actividad para la cantante. En las últimas semanas, Tini Stoessel lanzó su festival Futtura, acompañó a María Becerra y a Miranda! en sus shows y se mantuvo muy activa en la escena musical argentina.