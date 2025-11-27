¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo

Tini Stoessel dministra su tiempo viajando constantemente entre Madrid, Miami y Buenos Aires. La artista argentina necesita un espacio personal que le permita desconectar de las exigencias y el intenso ritmo de sus giras internacionales. Por ello, cuando regresa al país, encuentra paz en una inmensa mansión.
Su propiedad, de estilo minimalista, se encuentra ubicada en la prestigiosa zona norte del Gran Buenos Aires. El lugar ofrece la tranquilidad y el contacto con el medio ambiente que la cantante tanto aprecia. La novia de Rodrigo de Paul mostró parte del interior al público en 2020, durante una conexión en vivo por televisión, e incluso grabó un videoclip utilizando algunos de sus ambientes.
¿Cómo es la mansión de Tini?
La construcción comparte terreno con la residencia de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. El diseño combina elementos contemporáneos, priorizando espacios amplios y una estética sumamente limpia que maximiza el ingreso de luz natural. La fachada presenta tonos neutrales y emplea materiales nobles, como el hormigón y la madera, para proyectar sobriedad y equilibrio visual.
En el interior de la residencia predominan los ambientes muy luminosos y la textura natural de los elementos. El color blanco resulta dominante en cada sector, adherido a la filosofía decorativa del "menos es más". La decoración se percibe moderna y funcional, incorporando piezas de diseño que refuerzan la amplitud espacial.
Tini priorizó la privacidad y conexión con la naturaleza en el diseño de su casa
El gran atractivo de esta vivienda es su extenso entorno verde que se extiende más allá de la construcción principal. El espacio incluye amplios jardines, una piscina exterior y diversas áreas al aire libre que promueven el descanso y las reuniones familiares. Allí, Tini disfruta de momentos de desconexión esenciales, lejos de la presión y el trabajo de los escenarios internacionales.
Este hogar brinda la calma necesaria para que la artista pueda recargar energías y enfocarse en su madurez personal y artística. La propiedad facilita que la cantante esté cerca de su familia, pues el terreno colinda con la morada de sus padres. En este refugio, la estrella del pop incluso posó junto a una de sus mascotas, disfrutando la paz de su vida privada.