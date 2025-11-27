Secciones
SociedadActualidad

¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo

El diseño fusiona elementos contemporáneos, priorizando espacios amplios y una estética sumamente limpia que maximiza el ingreso de luz natural.

¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo
27 Noviembre 2025

Tini Stoessel dministra su tiempo viajando constantemente entre Madrid, Miami y Buenos Aires. La artista argentina necesita un espacio personal que le permita desconectar de las exigencias y el intenso ritmo de sus giras internacionales. Por ello, cuando regresa al país, encuentra paz en una inmensa mansión.

Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada

Conocé la exclusiva mansión que construyen Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: cómo es y dónde está ubicada

Su propiedad, de estilo minimalista, se encuentra ubicada en la prestigiosa zona norte del Gran Buenos Aires. El lugar ofrece la tranquilidad y el contacto con el medio ambiente que la cantante tanto aprecia. La novia de Rodrigo de Paul mostró parte del interior al público en 2020, durante una conexión en vivo por televisión, e incluso grabó un videoclip utilizando algunos de sus ambientes.

¿Cómo es la mansión de Tini?

La construcción comparte terreno con la residencia de sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. El diseño combina elementos contemporáneos, priorizando espacios amplios y una estética sumamente limpia que maximiza el ingreso de luz natural. La fachada presenta tonos neutrales y emplea materiales nobles, como el hormigón y la madera, para proyectar sobriedad y equilibrio visual.

En el interior de la residencia predominan los ambientes muy luminosos y la textura natural de los elementos. El color blanco resulta dominante en cada sector, adherido a la filosofía decorativa del "menos es más". La decoración se percibe moderna y funcional, incorporando piezas de diseño que refuerzan la amplitud espacial.

¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo
¿Cómo es la lujosa mansión de Tini Stoessel?: combina privacidad y minimalismo

Tini priorizó la privacidad y conexión con la naturaleza en el diseño de su casa

El gran atractivo de esta vivienda es su extenso entorno verde que se extiende más allá de la construcción principal. El espacio incluye amplios jardines, una piscina exterior y diversas áreas al aire libre que promueven el descanso y las reuniones familiares. Allí, Tini disfruta de momentos de desconexión esenciales, lejos de la presión y el trabajo de los escenarios internacionales.

Este hogar brinda la calma necesaria para que la artista pueda recargar energías y enfocarse en su madurez personal y artística. La propiedad facilita que la cantante esté cerca de su familia, pues el terreno colinda con la morada de sus padres. En este refugio, la estrella del pop incluso posó junto a una de sus mascotas, disfrutando la paz de su vida privada.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?
1

Efemérides del jueves 27 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
2

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes
3

Inauguran la muestra “Dumit Monumental” en el Ingenio de las Artes

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”
4

Estrenos de cine: nuevas aventuras animadas en “Zootopía 2”

5

El episodio de violencia en una escuela

6

Cartas de lectores: el país que se viene

Más Noticias
Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

Hay alerta naranja por tormentas fuertes y amarilla por calor extremo: ¿qué provincias están en riesgo?

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

La carrera universitaria más ignorada y que es cada vez más demandada en el mercado laboral

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Rige la alerta amarilla por lluvias, tormentas y calor intenso en seis provincias del país: ¿cuáles son?

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Quiénes recibirán el bono de $300.000 que pagará Anses antes de fin de mes

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Banco Nación: de cuánto sería la cuota mensual por un crédito hipotecario de $77 millones

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Vientos intensos y temperaturas extremas: siete provincias se encuentran bajo alerta meteorológica amarilla

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Feriado del 24 de noviembre: cómo será la atención de comercios y servicios municipales

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Las blusas que reemplazarán al oversize y serán tendencia en el verano 2026

Comentarios