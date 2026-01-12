Quién es Maia Reficco, la protagonista de la publicación de Franco Colapinto que hizo estallar las redes

Los que se deslizaron por el carrusel de fotos de Franco Colapinto pudieron encontrarse con una sorpresa. Entre medio de registros veraniegos con caminatas en la playa, reuniones en familia, cenas de etiqueta y entrenamientos de diversas disciplinas, los seguidores del piloto se encontraron con la imagen de un rostro femenino. Con un casco puesto que apenas dejaba ver sus ojos, la captura de Maia Reficco en el compilado del pilarense hizo estallar las redes sociales.
Aún falta para que Franco se reencuentre con Alpine y el auto con el que competirá en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Aunque habrá pruebas privadas de las que aún no hay fechas oficiales, el bonaerense mantiene su rutina en modo “off”. Con una publicación que recopila los mejores momentos de su descanso en Argentina y Uruguay, el corredor demostró cómo fueron sus días fuera del monoplaza, y uno de esos recuerdos llamó especialmente la atención.
El posteo de Franco Colapinto que hizo estallar las redes
“Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”, reza el misterioso posteo de Instagram que ya suma más de 700 mil "me gusta". Al margen de los comentarios de celebridades como Duki, Bizarrap y Diego Schwartzman que celebraron y dejaron sus mejores deseos para esta nueva temporada, miles de otros usuarios, intrigados por la postal de la chica con la protección de la Fórmula 1 del automovilista, quedaron registrados en el posteo.
"¿Quién es la del casco?", "¿Y la de la foto 10?”, "Estoy esperando a que algún portal de noticias identifique a la dama y nos diga quién es” y ”A nosotros no nos mentís, la foto 10 no es Gasly”, fueron algunas de las especulaciones e inquietudes de los seguidores.
De inmediato, miles de fanáticoss relacionaron el rostro con una cara ya conocida. Detrás del casco y los ojos sonrientes estaba Maia Reficco, la cantante y actriz de 25 años que nació en Boston, Estados Unidos, en el seno de una familia argentina y que se consagró en el último tiempo como intérprete de Broadway.
¿Quién es Maia Reficco?
Reficco nació el 14 de julio del 2000 en suelo norteamericano, un dato que siempre destaca cada vez que habla de sus raíces rioplatenses. Fue la referente de niños y adolescentes en su papel protagónico en Kally’s Mashup, la serie juvenil de Nickelodeon emitida entre 2017 y 2019 que le dio su gran salto a la fama.
Con su voz dulce y su capacidad interpretativa, Reficco logró demostrar su talento tanto en la música como en la actuación. A partir de allí, su carrera tomó un rumbo cada vez más internacional. Con apenas 19 años, alcanzó un logro poco habitual: se transformó en la actriz más joven en ponerse en la piel de Eva Perón en Evita, en la meca del teatro. La experiencia marcó un punto de inflexión y la posicionó dentro del exigente circuito neoyorquino.
Luego llegaría su incorporación al reboot de Pretty Little Liars, donde interpretó a Noa Olivar. En 2024 volvió a las tablas estadounidenses como protagonista de Hadestown, en el rol de Eurydice, consolidando su lugar en una de las plazas teatrales más competitivas del mundo. En paralelo, desarrolló su carrera musical: en 2020 lanzó su primer single “Tuya”, y desde entonces continuó publicando canciones con una impronta personal.
El ida y vuelta que enloqueció a los fanáticos
En el último tiempo, el foco volvió a posarse sobre ella, aunque no precisamente por un logro artístico, sino por la publicación de Colapinto que generó especulaciones sobre un nuevo vínculo romántico. Ante el posteo, Maia no fue indiferente y también dejó su mensaje. Al ver su foto, la actriz escribió: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”. Minutos después le respondió el piloto, que transitará su tercera temporada en la Máxima: “DE QUÉ ESTAMOS FALANDOOOO”. El ida y vuelta, con frases que parecen surgir de un código de intimidad, generó aún más curiosidad en el público.