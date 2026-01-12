Quién es Maia Reficco, la protagonista de la publicación de Franco Colapinto que hizo estallar las redes

El ida y vuelta que enloqueció a los fanáticos

En el último tiempo, el foco volvió a posarse sobre ella, aunque no precisamente por un logro artístico, sino por la publicación de Colapinto que generó especulaciones sobre un nuevo vínculo romántico. Ante el posteo, Maia no fue indiferente y también dejó su mensaje. Al ver su foto, la actriz escribió: “QUÉ PUEDO SABER EUUUUU”. Minutos después le respondió el piloto, que transitará su tercera temporada en la Máxima: “DE QUÉ ESTAMOS FALANDOOOO”. El ida y vuelta, con frases que parecen surgir de un código de intimidad, generó aún más curiosidad en el público.