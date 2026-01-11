Franco Colapinto y una transformación física que sorprende en la previa de la temporada 2026
El piloto argentino se volvió viral por su renovada contextura atlética mientras encara la recta final de su preparación con Alpine. Entre entrenamientos bajo la lluvia y ajustes técnicos en la escudería, el pilarense se alista para el inicio de la "Máxima" en Australia.
La cuenta regresiva para el inicio de la Fórmula 1 ya comenzó, y Franco Colapinto no quiere dejar nada librado al azar. En los últimos días, el piloto argentino se volvió tendencia en las redes sociales tras la filtración de un video donde se lo ve entrenando bajo una intensa lluvia. Más allá del clima, lo que captó la atención de todos fue su notable cambio físico: un aumento evidente en su masa muscular, especialmente en la zona del cuello y los hombros.
Franco Colapinto entrenando bajo la lluvia de cara al inicio de temporada de la Fórmula 1 pic.twitter.com/rS7KXu7td2— 43 ★ (@ColapintoFiles) January 10, 2026
Este desarrollo físico no es casualidad. Si se lo compara con su aspecto en 2022, cuando empezó su camino en la Fórmula 3, el pilarense luce hoy una contextura mucho más robusta, fruto de una gran planificación junto a sus preparadores Lucas Benamo y Lucas Colombo Russell. Colapinto aprovechó su estadía entre Argentina y Uruguay para recargar energías con sus afectos en San Andrés de Giles, sin descuidar ni un solo día su rutina de entrenamiento.
El respaldo de Alpine y el duelo con Gasly
Desde la cúpula de Alpine, la confianza en el argentino sigue firme. Steve Nielsen, director deportivo de la escudería, se refirió recientemente al presente de Franco y destacó que, pese a su juventud, el piloto está transitando con madurez las etapas de aprendizaje de la categoría.
El directivo no dudó en elogiar la competitividad del argentino, señalando que en diversos tramos de la temporada pasada logró igualar, e incluso superar, el ritmo de carrera de su experimentado compañero, Pierre Gasly. El objetivo del equipo para este 2026 es brindarle todas las herramientas necesarias para que esa paridad se traduzca en puntos para el campeonato de constructores.
Retrasos técnicos y el camino a Melbourne
Sin embargo, no todo es físico. El regreso de Colapinto a la fábrica en Enstone, Reino Unido, se da en un contexto de cierta incertidumbre técnica. Alpine debió postergar la presentación oficial del nuevo modelo A526 debido a demoras en la entrega de información por parte de Mercedes, quien será el nuevo proveedor de motores de la escudería francesa.
A pesar de este contratiempo, el cronograma de pruebas sigue de esta manera:
26 de enero: Inicio de los test colectivos en Barcelona.
11 al 13 de febrero: Primer bloque de entrenamientos en Sakhir, Bahréin.
18 al 20 de febrero: Segunda etapa de ensayos en el trazado bahreiní.
Estas jornadas serán vitales para que Colapinto logre la puesta a punto ideal de su monoplaza antes del debut oficial, programado para el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia. Tras un 2025 difícil para Alpine en la tabla de constructores, la apuesta por el talento y la renovada potencia física del argentino asoman como la gran esperanza de la escudería para escalar posiciones en la parrilla.