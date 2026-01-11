Franco Colapinto y una transformación física que sorprende en la previa de la temporada 2026

La cuenta regresiva para el inicio de la Fórmula 1 ya comenzó, y Franco Colapinto no quiere dejar nada librado al azar. En los últimos días, el piloto argentino se volvió tendencia en las redes sociales tras la filtración de un video donde se lo ve entrenando bajo una intensa lluvia. Más allá del clima, lo que captó la atención de todos fue su notable cambio físico: un aumento evidente en su masa muscular, especialmente en la zona del cuello y los hombros.