Los Benavides hicieron historia en el Dakar y Colapinto tuvo una divertida reacción al triunfo

Los hermanos argentinos ganaron el mismo día y el piloto de Alpine dejó un comentario inolvidable.

Hace 1 Hs

Los argentinos Luciano Benavides y Kevin Benavides protagonizaron una jornada histórica en el Rally Dakar al convertirse en los primeros hermanos en ganar una misma etapa el mismo día, aunque en distintas categorías. La hazaña se dio en Arabia Saudita y rápidamente generó repercusión en el mundo del deporte.

El primero en festejar fue Luciano, que se impuso en la séptima etapa dentro de la categoría motos, mientras que minutos más tarde Kevin hizo lo propio en la divisional Challenger de autos. El doble triunfo familiar marcó un hito inédito en la historia de la competencia más exigente del rally mundial.

Las felicitaciones no tardaron en llegar y uno de los mensajes que más se destacó fue el de Franco Colapinto, una de las grandes proyecciones del automovilismo argentino. El piloto de Alpine comentó una publicación conjunta de los hermanos Benavides en redes sociales y dejó una frase que rápidamente se viralizó.

Los Benavides hicieron historia en el Dakar y Colapinto tuvo una divertida reacción al triunfo

“Qué bestias ustedes dos, no cualquier familia mete doble P1”, escribió Colapinto, antes de cerrar con un guiño cargado de humor: “Lindos genes les tocaron”. El comentario fue celebrado por los fanáticos y por los propios protagonistas, que compartieron el mensaje como parte del festejo.

Un día inolvidable para la familia Benavides

Kevin, el mayor de los hermanos, reconoció tras la etapa que al finalizar su carrera no sabía que Luciano también había ganado, lo que potenció aún más la emoción de la jornada. “Fue un día histórico para nuestra familia”, aseguró, reflejando la magnitud del logro compartido.

La actuación argentina en la séptima etapa no terminó allí. El cordobés Jeremías González Ferioli, de 30 años, también se subió a lo más alto del podio al ganar en la categoría SSV T4, superando por apenas siete segundos al estadounidense Kyle Chaney y confirmando una jornada memorable para el deporte nacional en el Dakar 2026.

Temas Arabia SaudíLuciano BenavidesEstados UnidosArgentinaRally Dakar Franco Colapinto
