La estafa de la "caída del sistema": cómo evitar que te cobren doble cuando pagás con QR

Expertos en ciberseguridad advierten sobre una nueva ola de estafas en zonas turísticas que utiliza códigos QR falsos y "errores de sistema" para vaciar cuentas en segundos.

Hace 1 Hs

Las vacaciones son para relajarse, pero los estafadores no descansan. Expertos en ciberseguridad acaban de lanzar una advertencia urgente para quienes veranean en la Costa y otros puntos turísticos: los fraudes con pagos digitales se han disparado y el método más usado es casi invisible.

El truco del "QR superpuesto": ¿Cómo te roban sin que te des cuenta?

La modalidad más denunciada en paradores y puestos ambulantes es tan simple como peligrosa. Los delincuentes pegan un código QR falso encima del original del comercio. Cuando escaneás para pagar el choclo o el alquiler de la carpa, el dinero viaja directo a la cuenta del estafador. Para cuando el vendedor te dice que "el pago no ingresó", tu plata ya desapareció.

Las 3 señales de alerta que debés mirar antes de tocar "Enviar"

El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCIBA) detectó que el ruido de la playa y la distracción del sol son los mejores aliados del delincuente. Antes de confirmar, frená un segundo si ocurre esto:

El nombre no coincide: si el local se llama "Parador Sur" pero el destinatario es un particular desconocido, no pagues.

El QR está pegado: desconfiá de los códigos impresos en un papel viejo o pegados en el mostrador. Pedile al vendedor que genere el QR desde su propio celular o terminal.

La "caída del sistema": si el vendedor te presiona diciendo que el pago falló y te pide que lo hagas de nuevo, revisá primero tu historial de movimientos. Los pagos duplicados son la estafa de moda.

El peligro oculto del Wi-Fi libre y WhatsApp

Reservar una excursión por WhatsApp parece cómodo, pero es una trampa frecuente. Nunca entres a enlaces de pago recibidos por mensaje; estos links suelen ser sitios clonados diseñados para robar tus claves de acceso. Asimismo, evitá hacer transacciones bancarias conectado al Wi-Fi gratuito de la playa o el hotel.

Guía de autodefensa para tu bolsillo digital

Activá el "doble factor": usá siempre huella digital o reconocimiento facial para autorizar cada peso que sale.

Limitá el saldo: no salgas a la playa con toda tu plata en la billetera virtual. Pasá a "inversiones" o a otra cuenta lo que no vayas a usar en el día.

Notificaciones al instante: configurá tu app para que te mande un alerta por cada consumo. Si ves algo raro, bloqueá la cuenta en el acto.

