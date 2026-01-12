La estafa de la "caída del sistema": cómo evitar que te cobren doble cuando pagás con QR

Las vacaciones son para relajarse, pero los estafadores no descansan. Expertos en ciberseguridad acaban de lanzar una advertencia urgente para quienes veranean en la Costa y otros puntos turísticos: los fraudes con pagos digitales se han disparado y el método más usado es casi invisible.
El truco del "QR superpuesto": ¿Cómo te roban sin que te des cuenta?
La modalidad más denunciada en paradores y puestos ambulantes es tan simple como peligrosa. Los delincuentes pegan un código QR falso encima del original del comercio. Cuando escaneás para pagar el choclo o el alquiler de la carpa, el dinero viaja directo a la cuenta del estafador. Para cuando el vendedor te dice que "el pago no ingresó", tu plata ya desapareció.
Las 3 señales de alerta que debés mirar antes de tocar "Enviar"
El Consejo Profesional de Ciencias Informáticas (CPCIBA) detectó que el ruido de la playa y la distracción del sol son los mejores aliados del delincuente. Antes de confirmar, frená un segundo si ocurre esto:
El nombre no coincide: si el local se llama "Parador Sur" pero el destinatario es un particular desconocido, no pagues.
El QR está pegado: desconfiá de los códigos impresos en un papel viejo o pegados en el mostrador. Pedile al vendedor que genere el QR desde su propio celular o terminal.
La "caída del sistema": si el vendedor te presiona diciendo que el pago falló y te pide que lo hagas de nuevo, revisá primero tu historial de movimientos. Los pagos duplicados son la estafa de moda.
El peligro oculto del Wi-Fi libre y WhatsApp
Reservar una excursión por WhatsApp parece cómodo, pero es una trampa frecuente. Nunca entres a enlaces de pago recibidos por mensaje; estos links suelen ser sitios clonados diseñados para robar tus claves de acceso. Asimismo, evitá hacer transacciones bancarias conectado al Wi-Fi gratuito de la playa o el hotel.
Guía de autodefensa para tu bolsillo digital
Activá el "doble factor": usá siempre huella digital o reconocimiento facial para autorizar cada peso que sale.
Limitá el saldo: no salgas a la playa con toda tu plata en la billetera virtual. Pasá a "inversiones" o a otra cuenta lo que no vayas a usar en el día.
Notificaciones al instante: configurá tu app para que te mande un alerta por cada consumo. Si ves algo raro, bloqueá la cuenta en el acto.