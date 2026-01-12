La estafa de la "caída del sistema": cómo evitar que te cobren doble cuando pagás con QR

El truco del "QR superpuesto": ¿Cómo te roban sin que te des cuenta?

La modalidad más denunciada en paradores y puestos ambulantes es tan simple como peligrosa. Los delincuentes pegan un código QR falso encima del original del comercio. Cuando escaneás para pagar el choclo o el alquiler de la carpa, el dinero viaja directo a la cuenta del estafador. Para cuando el vendedor te dice que "el pago no ingresó", tu plata ya desapareció.