Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Este domingo se entregaron los premios Golden Globes en el hotel Beverly Hilton de California. La anfitriona de la noche fue la comediante Nikki Glaser y entre las grandes ganadoras se encontraron “Hamnet” –-dirigida por Chloé Zhao–, que se llevó el galardón a Mejor película dramática y “One battle after another” –dirigida por Paul Thomas Anderson–, que ganó como mejor película de comedia o musical.
En televisión, una de las series que más fichas había logrado reunir en las apuestas previas fue “Adolescence” y los premios no desilusionaron, porque la producción de Netflix se quedó con el premio a Mejor miniserie. Ya desde su estreno en marzo de 2025 se posicionó entre las grandes creaciones hechas para la pantalla chica. Aunque el público espera más, se anunció que, por ahora, la miniserie no tendrá una segunda temporada y que la primera tirada estaba pensada como una historia autoconclusiva.
Ganadores de los Golden Globes 2026
- Mejor Película Dramática: Hamnet
- Mejor Película Musical o Comedia: One Battle After Another
- Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters
- Logros Cinematográficos y de Taquilla: Sinners
- Mejor Película de habla no inglesa: The Secret Agent - Brasil
- Mejor interpretación femenina en una película dramática: Jessie Buckley - Hamnet
- Mejor interpretación masculina en una película dramática: Wagner Moura - The Secret Agent
- Mejor interpretación femenina en una película musical o de comedia: Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You
- Mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia: Thimotée Chalamet - Marty Supreme
- Mejor interpretación femenina de reparto en cualquier película: Teyana Taylor - One Battle After Another
- Mejor interpretación masculina de reparto en cualquier película: Stellan Skarsgård - Sentimental Vallue
- Mejor Director de Película: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Mejor Guion de Película: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
- Mejor Banda Sonora Original de Película: Ludwig Göransson - Sinners
- Mejor Canción Original de Película: “Golden” - KPop Demon Hunters
- Mejor Serie de Televisión Dramática: The Pitt
- Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia: The Studio
- Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión: Adolescence
- Mejor interpretación femenina en una serie de televisión dramática: Rhea Seehorn - Pluribus
- Mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática: Noah Wyle - The Pitt
- Mejor interpretación femenina en una serie de televisión musical o comedia: Jean Smart - Hacks
- Mejor interpretación masculina en una serie de televisión musical o comedia: Seth Rogen - The Studio
- Mejor interpretación femenina en serie limitada, serie antológica o película para televisión: Michelle Williams - Dying for Sex
- Mejor interpretación masculina en serie limitada, serie antológica o película para televisión: Stephen Graham - Adolescence
- Mejor interpretación femenina de reparto en televisión: Erin Doherty - Adolescence
- Mejor interpretación masculina en un papel secundario en televisión: Owen Cooper Adolescence
- Mejor interpretación en una comedia stand-up en televisión: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Mortality
- Mejor Podcast: Good Hang With Amy Poehler