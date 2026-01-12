Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

En televisión, una de las series que más fichas había logrado reunir en las apuestas previas fue “Adolescence” y los premios no desilusionaron, porque la producción de Netflix se quedó con el premio a Mejor miniserie. Ya desde su estreno en marzo de 2025 se posicionó entre las grandes creaciones hechas para la pantalla chica. Aunque el público espera más, se anunció que, por ahora, la miniserie no tendrá una segunda temporada y que la primera tirada estaba pensada como una historia autoconclusiva.