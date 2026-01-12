Secciones
Golden Globes 2026: la lista completa de ganadores en una noche llena de sorpresas y récords

Las ganadoras del cine en los Golden Globes se encaminan como fuertes competidoras para los Oscar.

Adolescence ganó el premio a Mejor miniserie en los Golden Globes 2026. Adolescence ganó el premio a Mejor miniserie en los Golden Globes 2026. Foto: Netflix
Hace 2 Hs

Este domingo se entregaron los premios Golden Globes en el hotel Beverly Hilton de California. La anfitriona de la noche fue la comediante Nikki Glaser y entre las grandes ganadoras se encontraron “Hamnet” –-dirigida por Chloé Zhao–, que se llevó el galardón a Mejor película dramática y “One battle after another” –dirigida por Paul Thomas Anderson–, que ganó como mejor película de comedia o musical.

En televisión, una de las series que más fichas había logrado reunir en las apuestas previas fue “Adolescence” y los premios no desilusionaron, porque la producción de Netflix se quedó con el premio a Mejor miniserie. Ya desde su estreno en marzo de 2025 se posicionó entre las grandes creaciones hechas para la pantalla chica. Aunque el público espera más, se anunció que, por ahora, la miniserie no tendrá una segunda temporada y que la primera tirada estaba pensada como una historia autoconclusiva.

Ganadores de los Golden Globes 2026

- Mejor Película Dramática: Hamnet

Hamnet, mejor película dramática. Hamnet, mejor película dramática. Foto: Rich Polk - Penske Media via Getty Images

- Mejor Película Musical o Comedia: One Battle After Another

- Mejor Película Animada: KPop Demon Hunters

- Logros Cinematográficos y de Taquilla: Sinners

- Mejor Película de habla no inglesa: The Secret Agent - Brasil

The Secret Agent, mejor película de habla no inglesa. The Secret Agent, mejor película de habla no inglesa. Foto: Golden Globes

- Mejor interpretación femenina en una película dramática: Jessie Buckley - Hamnet

Jessie Buckley, mejor actriz de película dramática por Hamnet. Jessie Buckley, mejor actriz de película dramática por Hamnet. Foto: Rich Polk - Penske Media via Getty Images

- Mejor interpretación masculina en una película dramática: Wagner Moura - The Secret Agent

Wagner Moura, mejor actor de película dramática por The Secret Agent. Wagner Moura, mejor actor de película dramática por The Secret Agent. Foto: Rich Polk - Penske Media via Getty Images

- Mejor interpretación femenina en una película musical o de comedia: Rose Byrne - If I Had Legs I’d Kick You

- Mejor interpretación masculina en una película musical o de comedia: Thimotée Chalamet - Marty Supreme

- Mejor interpretación femenina de reparto en cualquier película: Teyana Taylor - One Battle After Another

Teyana Taylor, mejor actriz de reparto por One Battle After Another. Teyana Taylor, mejor actriz de reparto por One Battle After Another.

- Mejor interpretación masculina de reparto en cualquier película: Stellan Skarsgård  - Sentimental Vallue

Stellan Skarsgård, mejor actor de reparto por Sentimental Vallue. Stellan Skarsgård, mejor actor de reparto por Sentimental Vallue.

- Mejor Director de Película: Paul Thomas Anderson  - One Battle After Another

- Mejor Guion de Película: Paul Thomas Anderson - One Battle After Another

Paul Thomas Anderson, mejor director y mejor guión de película por Hamnet. Paul Thomas Anderson, mejor director y mejor guión de película por Hamnet.

- Mejor Banda Sonora Original de Película: Ludwig Göransson - Sinners

- Mejor Canción Original de Película: “Golden” - KPop Demon Hunters

- Mejor Serie de Televisión Dramática: The Pitt

The Pitt, mejor serie de televisión dramática. The Pitt, mejor serie de televisión dramática. Foto: Amazon Prime Video

- Mejor Serie de Televisión Musical o Comedia: The Studio

- Mejor serie limitada de televisión, serie antológica o película para televisión: Adolescence

- Mejor interpretación femenina en una serie de televisión dramática: Rhea Seehorn - Pluribus

- Mejor interpretación masculina en una serie de televisión dramática: Noah Wyle - The Pitt

- Mejor interpretación femenina en una serie de televisión musical o comedia: Jean Smart - Hacks

- Mejor interpretación masculina en una serie de televisión musical o comedia: Seth Rogen - The Studio

- Mejor interpretación femenina en serie limitada, serie antológica o película para televisión: Michelle Williams - Dying for Sex

- Mejor interpretación masculina en serie limitada, serie antológica o película para televisión: Stephen Graham - Adolescence

- Mejor interpretación femenina de reparto en televisión: Erin Doherty - Adolescence

- Mejor interpretación masculina en un papel secundario en televisión: Owen Cooper Adolescence

- Mejor interpretación en una comedia stand-up en televisión: Ricky Gervais - Ricky Gervais: Mortality

- Mejor Podcast: Good Hang With Amy Poehler

