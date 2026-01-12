Ningún madero flotando en qué asirse en el naufragio

Suele ocurrir. Y con una estrepitosa frecuencia en estos tiempos de aceleramiento de los hechos acaecidos y de los que se presuponían conforme al manual de las interpretaciones. El de estos ríspidos asuntos internacionales lindantes con el Derecho Internacional, el derecho interno y la vocación por la desmesura en el ejercicio de atribuciones, derechos y garantías. Esos tres pilares del discurso para la “Humanidad”, para “los otros”, y también para “los espectadores”. Esos que, aunque no pagaron su entrada, participan de los hechos por gravitación de los vendavales de la “información internetera” que se viste de colores y formas psicodélicas (sesentistas), la más de las veces.