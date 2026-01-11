Cómo la AFA cobró sus contratos en el exterior a través de seis empresas privadas

El esquema comenzó a tomar forma entre 2018 y 2021, cuando la AFA empezó a exigir a sus socios comerciales que los pagos no se realizaran en la Argentina sino en cuentas del exterior. La explicación oficial fue siempre la misma: el cepo cambiario y la brecha entre el dólar oficial y el financiero obligaban a buscar alternativas para evitar pérdidas. Así, las empresas que querían patrocinar al fútbol argentino debían girar el dinero a cuentas bancarias de terceros designados por la AFA.