León XIV pide diálogo y paz para Irán, Siria y Ucrania al final del Ángelus

Tras el Ángelus, durante los saludos, León XIV recordó la fiesta del Bautismo del Señor y dirigió una bendición especial a los niños bautizados esa mañana en la Capilla Sixtina, así como a todos aquellos que recibirán el sacramento en Roma y en el mundo en estos días. De manera particular, encomendó a los niños nacidos en condiciones difíciles, pidiendo que la gracia del Bautismo actúe eficazmente en ellos y en sus familias, consignó el sitio Vaticannews.va.