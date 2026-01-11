León XIV pide diálogo y paz para Irán, Siria y Ucrania al final del Ángelus

Al concluir el rezo del Ángelus de este 1 de enero, el papa León XIV expresó su profunda preocupación por las persistentes situaciones de violencia en Medio Oriente y en Europa del Este, elevando llamados a la paz, al diálogo y al fin de las hostilidades.
Desde la ventana del Palacio Apostólico, el Pontífice dirigió un pensamiento especial a Irán y Siria, países que -según afirmó- siguen marcados por tensiones que provocan la muerte de numerosas personas.
En Irán, escenario de una prolongada ola de protestas y de una dura represión, el Papa exhortó a perseverar en el camino del diálogo y a buscar el bien común de toda la sociedad. En Siria, donde continúan los enfrentamientos entre el ejército gubernamental y las milicias kurdas, renovó su deseo de que prevalezcan la tregua y la reconciliación.
“Deseo y rezo para que se continúe con paciencia el diálogo y la paz, persiguiendo el bien común de toda la sociedad”, expresó León XIV.
El Papa elevó también una súplica por Ucrania, duramente golpeada por ataques que han afectado gravemente a la población civil, dejando ciudades enteras sin luz ni calefacción en pleno invierno. Condenó los “nuevos ataques particularmente graves” y reiteró su llamado a poner fin a la violencia.
“Rezo por quienes sufren y renuevo el llamado a cesar las violencias e intensificar los esfuerzos para alcanzar la paz”, afirmó.
Tras el Ángelus, durante los saludos, León XIV recordó la fiesta del Bautismo del Señor y dirigió una bendición especial a los niños bautizados esa mañana en la Capilla Sixtina, así como a todos aquellos que recibirán el sacramento en Roma y en el mundo en estos días. De manera particular, encomendó a los niños nacidos en condiciones difíciles, pidiendo que la gracia del Bautismo actúe eficazmente en ellos y en sus familias, consignó el sitio Vaticannews.va.