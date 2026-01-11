El comercio minorista PyME cerró diciembre con una caída interanual del 5,2%, pese al repunte mensual

"El consumo se mantuvo retraído y estrictamente racional, con familias que priorizaron ofertas y gastos esenciales ante la persistente falta de poder adquisitivo. De cara al futuro impera una cautela optimista: aunque la mayoría proyecta una mejora económica para 2026, la inversión sigue frenada por los altos costos y la baja rentabilidad actual. El desafío del sector será transformar este 'respiro' estacional en una reactivación genuina y sostenida de la demanda", señaló la entidad privada.