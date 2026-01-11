El trastorno del sueño que podría anticipar Parkinson o demencia años antes

Movimientos bruscos durante la noche, sueños intensos que se “actúan” físicamente y episodios que suelen pasar inadvertidos en la rutina cotidiana están hoy bajo la lupa de la ciencia. La evidencia médica sugiere que este tipo de alteración del sueño podría ser una de las primeras pistas del desarrollo de Parkinson o de algunas formas de demencia, incluso décadas antes del diagnóstico.