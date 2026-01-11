Secciones
El trastorno del sueño que podría anticipar Parkinson o demencia años antes

Especialistas advierten que un trastorno del sueño poco conocido puede anticipar el desarrollo de Parkinson o demencia muchos años antes de los primeros síntomas.

Por Mercedes Mosca Hace 3 Hs

Dormir no es solo una necesidad biológica: también puede convertirse en una señal de alerta. En los últimos años, especialistas en neurología comenzaron a prestar especial atención a ciertos trastornos del sueño que, lejos de ser un problema aislado, podrían anticipar enfermedades neurodegenerativas graves mucho antes de que aparezcan los síntomas clásicos.

Movimientos bruscos durante la noche, sueños intensos que se “actúan” físicamente y episodios que suelen pasar inadvertidos en la rutina cotidiana están hoy bajo la lupa de la ciencia. La evidencia médica sugiere que este tipo de alteración del sueño podría ser una de las primeras pistas del desarrollo de Parkinson o de algunas formas de demencia, incluso décadas antes del diagnóstico.

Síntomas del trastorno del sueño REM

- Movimientos bruscos o golpes mientras se sueña.

- Gritos, risas o palabras dichas en voz alta durante el sueño.

- Sensación de agotamiento al despertar, pese a haber dormido varias horas.

- Lesiones personales o a la pareja debido a movimientos involuntarios.

¿Por qué es importante detectarlo?

Estudios médicos han identificado que hasta el 80% de las personas con este trastorno desarrollan enfermedades neurológicas a lo largo de los años. Esto lo convierte en un potencial indicador temprano, permitiendo tomar medidas preventivas o acceder a diagnósticos más precisos.

Si bien no todos los casos están asociados con problemas graves, es fundamental consultar a un especialista en sueño o un neurólogo si se presentan estos síntomas. El tratamiento puede incluir cambios en el estilo de vida, medicamentos o terapias específicas para mejorar la calidad del descanso.

Estar atentos a las señales que da el cuerpo puede marcar la diferencia en la detección y manejo de enfermedades. No ignores lo que tus noches te están diciendo.

