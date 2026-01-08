Tras una fuerte escalada de tensión, Donald Trump invitó a Gustavo Petro a la Casa Blanca

Durante un discurso ante una multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, Petro aseguró que pensaba pronunciar palabras “bastante duras”, pero decidió cambiar el tono tras la conversación telefónica con su par estadounidense. En ese marco, confirmó que ambos hablaron sobre el narcotráfico y sobre la situación en Venezuela, luego del bombardeo del sábado que culminó con la detención de Nicolás Maduro, actualmente preso y a la espera de juicio en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo. “Si no se dialoga, hay guerra”, advirtió Petro, en medio de aplausos.