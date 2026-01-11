Secciones
SociedadSalud

Nuevo récord en el país de donantes y trasplante de órganos

El año pasado, 4.497 personas mejoraron su calidad de vida, según las cifras del Incucai.

DATOS POSITIVOS. Aumentaron los donantes de órganos y tejidos en 2025. DATOS POSITIVOS. Aumentaron los donantes de órganos y tejidos en 2025.
Hace 6 Hs

Durante 2025, la Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos, superando los valores alcanzados antes de la pandemia, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación al 15 de diciembre. El año pasado se efectuaron 906 procesos, por encima de los 883 registrados durante 2019, mientras que en lo referido a la donación de tejidos, se concretaron 1.242 procesos, superando los 1.156 efectuados en 2024.

"Tucumán lidera la donación de órganos en el país gracias a su gente"

Tucumán lidera la donación de órganos en el país gracias a su gente

También se superó la cifra histórica de trasplantes realizados: 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida; de ellos, 2.349 procedimientos fueron de órganos (1.674 renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno-pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, tres cardiorenales, dos pancreáticos y uno cardiopulmonar) y 2.148, de córneas. En total, 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos; mientras que 2.096 provinieron de donantes fallecidos y 253, de donantes vivos.

Día Nacional de la Donación de Órganos: por qué se conmemora cada 30 de mayo y qué dice la Ley Justina

Día Nacional de la Donación de Órganos: por qué se conmemora cada 30 de mayo y qué dice la Ley Justina

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), además, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, que buscará continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad de los pacientes, con el objetivo de mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos. El organismo federal está actualmente sin presidente: su conductor desde 2020, Carlos Soratti, anunció a fines del año pasado que se retiraba del cargo; el Gobierno aún no designó a su reemplazante.

Temas TucumánRepública Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Salud visual durante el verano: recomendaciones para proteger los ojos en las piletas

Salud visual durante el verano: recomendaciones para proteger los ojos en las piletas

Sorpresa en la Comisaría 12: hallan droga en ¡las albóndigas!

Sorpresa en la Comisaría 12: hallan droga en ¡las albóndigas!

Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios