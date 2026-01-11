Nuevo récord en el país de donantes y trasplante de órganos

Durante 2025, la Argentina alcanzó el récord histórico de donación de órganos y tejidos, superando los valores alcanzados antes de la pandemia, según cifras oficiales del Ministerio de Salud de la Nación al 15 de diciembre. El año pasado se efectuaron 906 procesos, por encima de los 883 registrados durante 2019, mientras que en lo referido a la donación de tejidos, se concretaron 1.242 procesos, superando los 1.156 efectuados en 2024.
También se superó la cifra histórica de trasplantes realizados: 4.497 personas recibieron un trasplante que les permitió salvar o mejorar su calidad de vida; de ellos, 2.349 procedimientos fueron de órganos (1.674 renales, 463 hepáticos, 124 cardíacos, 36 reno-pancreáticos, 22 pulmonares, 24 hepatorrenales, tres cardiorenales, dos pancreáticos y uno cardiopulmonar) y 2.148, de córneas. En total, 291 trasplantes se realizaron en pacientes pediátricos; mientras que 2.096 provinieron de donantes fallecidos y 253, de donantes vivos.
El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), además, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, que buscará continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad de los pacientes, con el objetivo de mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos. El organismo federal está actualmente sin presidente: su conductor desde 2020, Carlos Soratti, anunció a fines del año pasado que se retiraba del cargo; el Gobierno aún no designó a su reemplazante.