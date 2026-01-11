Nuevo récord en el país de donantes y trasplante de órganos

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), además, presentó el Plan Estratégico Federal en Donación y Trasplante 2026-2028, que buscará continuar fortaleciendo la respuesta del sistema de salud a la necesidad de los pacientes, con el objetivo de mejorar los tiempos de inscripción a la lista de espera y la participación del sistema sanitario en la procuración de órganos. El organismo federal está actualmente sin presidente: su conductor desde 2020, Carlos Soratti, anunció a fines del año pasado que se retiraba del cargo; el Gobierno aún no designó a su reemplazante.