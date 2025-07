"Tucumán lidera la donación de órganos en el país gracias a su gente"

La implementación de la Ley Justina, que establece que todos los mayores de 18 años son donantes salvo que hayan expresado lo contrario, fue un cambio de paradigma. “La ley alivió una enorme carga emocional para las familias, porque ya no tienen que tomar esa decisión en un momento tan crítico. La voluntad queda en manos de la persona fallecida”, señaló. Aun así, resaltó que quien decida no ser donante puede manifestarlo y, en caso de necesitarlo, acceder a un trasplante. “La ley respeta la autonomía individual. No excluye del sistema a nadie que lo necesite”.