Secciones
OpiniónColumnas

Cartas de lectores II: música a alto volumen
Hace 6 Hs

Son las 5.10 de la mañana y escribo con mucha indignación. Ocurre en el pueblo de Río Seco, donde a la policía la llevaron por la vieja ruta 38, en el límite con Villa Quinteros. Pueblo sin respeto, porque hay una autoridad que debe velar por el bienestar pero se nota la ausencia al respecto. No se trata de poner palos en la rueda, pero aquí hace falta que se imponga orden, porque es imposible dormir. Y todas las noches es la misma historia, con música a alto volumen en la zona de la plaza principal, donde ciertos drugstors parece que son bailantas, cantinas o peñas. Gente muy mayor no puede dormir, también hay enfermos. Y mucha gente de trabajo que no vive de la diversión como ese tipo de personas que no respetan y les da lo mismo. Por favor que las autoridades del Ministerio de Seguridad Ciudadana, y también el señor Jefe de Policía arbitren las medidas necesarias para que imperen el orden y el respeto en nuestra vasta comunidad. Lo necesitamos imperiosamente.

Paula Isabel Arévalo

arevalopaulaisabel10@gmail.com

Temas TucumánSan Miguel de TucumánPolicía de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

Malestar en San Martín: Franco García no seguirá en el club y será refuerzo de Newell’s

Números de Oro: cinco lectores se repartieron el pozo de $6.000.000 de LA GACETA

Números de Oro: cinco lectores se repartieron el pozo de $6.000.000 de LA GACETA

Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios