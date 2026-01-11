Cartas de lectores: sobre el número de diputados

Leo (LA GACETA, 09/01/26) que uno de los artículos de la Constitución Nacional que “merece su debate a futuro” es el 45, que indica que se elige un diputado “por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada”. Asimismo, se indica que Tucumán hoy tiene “un diputado nacional cada 166.000, y así pasa con el resto de las provincias” y que, si se cumpliese la norma, la Cámara de Diputados tendría 1385 miembros como mínimo. Es necesario aclarar varias cuestiones. En primer lugar, si dividimos la población de Tucumán según el Censo 2022 (1.731.820) en los nueve diputados nacionales que la representan, el número sería de un diputado cada 192.424,44 habitantes. En segundo lugar, se entiende que, para llegar al insólito número de 1.385 diputados, se dividió la población total en el número de 33.000. Sin embargo, eso es errado. ¿Por qué? Pues porque el mismo artículo da la solución: aumentar la base de 33.000 habitantes, para no tener una cantidad absurda de diputados. Es más, hoy, a más de 40 años de la recuperación democrática, la relación entre diputados y población se rige por un decreto-ley del último presidente de facto, Reynaldo Bignone. Sí, insólito, pero real. Así, el decreto dispone elegir un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, pero agrega tres más a cada provincia, con un mínimo de cinco para cada uno, pero no menor a lo que tenían en 1976. Pasaron los censos de 1991, 2001, 2010 y 2022 sin cambios. En el medio, un partido cordobés fue a tribunales y la Cámara Nacional Electoral le dio la razón: exhortó al Congreso a cumplir con el artículo 45 de la Constitución Nacional y actualizar los números. Por supuesto, nada pasó. Al fin y al cabo, las tres décadas de deuda con la Constitución Nacional no están dadas por debatir sus artículos, sino por algo mucho más aburrido y menos marketinero: cumplirla.