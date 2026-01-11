Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: sobre el número de diputados
Hace 6 Hs

Leo (LA GACETA, 09/01/26) que uno de los artículos de la Constitución Nacional que “merece su debate a futuro” es el 45, que indica que se elige un diputado “por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada”. Asimismo, se indica que Tucumán hoy tiene “un diputado nacional cada 166.000, y así pasa con el resto de las provincias” y que, si se cumpliese la norma, la Cámara de Diputados tendría 1385 miembros como mínimo. Es necesario aclarar varias cuestiones. En primer lugar, si dividimos la población de Tucumán según el Censo 2022 (1.731.820) en los nueve diputados nacionales que la representan, el número sería de un diputado cada 192.424,44 habitantes. En segundo lugar, se entiende que, para llegar al insólito número de 1.385 diputados, se dividió la población total en el número de 33.000. Sin embargo, eso es errado. ¿Por qué? Pues porque el mismo artículo da la solución: aumentar la base de 33.000 habitantes, para no tener una cantidad absurda de diputados. Es más, hoy, a más de 40 años de la recuperación democrática, la relación entre diputados y población se rige por un decreto-ley del último presidente de facto, Reynaldo Bignone. Sí, insólito, pero real. Así, el decreto dispone elegir un diputado por cada 161.000 habitantes o fracción no menor de 80.500, pero agrega tres más a cada provincia, con un mínimo de cinco para cada uno, pero no menor a lo que tenían en 1976. Pasaron los censos de 1991, 2001, 2010 y 2022 sin cambios. En el medio, un partido cordobés fue a tribunales y la Cámara Nacional Electoral le dio la razón: exhortó al Congreso a cumplir con el artículo 45 de la Constitución Nacional y actualizar los números. Por supuesto, nada pasó. Al fin y al cabo, las tres décadas de deuda con la Constitución Nacional no están dadas por debatir sus artículos, sino por algo mucho más aburrido y menos marketinero: cumplirla.

Agustín Eugenio Acuña

agustin.eugenio.acuna@gmail.com

Agustín Eugenio Acuña

agustin.eugenio.acuna@gmail.com

Temas TucumánSan Miguel de TucumánHonorable Cámara de Diputados de la NaciónCongreso
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio
1

Por qué no conviene ducharse inmediatamente después de hacer ejercicio

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años
2

Vida saludable: la fruta que ayuda a frenar la pérdida muscular después de los 45 años

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento
3

¿Lo conocías? El truco del papel aluminio que deja impecables los rieles de las ventanas y mejora su deslizamiento

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud
4

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026
5

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos
6

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Más Noticias
Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Sexo y deporte: qué dice la ciencia sobre el impacto en el rendimiento físico

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

Alertan por los riesgos de las infusiones “naturales” para adelgazar

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

El alimento natural que ayuda a ganar masa muscular y fortalecer los huesos

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

Adiós a las bikinis de colores: la tendencia europea que redefine la moda de playa para el verano 2026

En nombre del padre: Franco según Mauricio

En nombre del padre: Franco según Mauricio

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

Cinco ejercicios para dejar atrás los excesos de las fiestas y cuidar la salud

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

¿Lo conocías? El sencillo truco de la esponja en el lavarropas que mejora el lavado

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Si querés estudiar Turismo, la UNSa abre una nueva comisión en la capital salteña

Comentarios