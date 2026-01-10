Antes de debutar en 2026, Franco Colapinto ya enfrenta su primer contratiempo en Alpine

La FIA, por ahora, respalda la interpretación de Mercedes. No es un detalle menor ya que la marca alemana mantuvo conversaciones permanentes con la federación durante el desarrollo del proyecto para garantizar que su innovación cumpliera con el reglamento. Sin embargo, la historia todavía no está cerrada. El 22 de enero habrá una reunión clave entre la FIA y los fabricantes, con la intención de revisar el tema a menos de dos meses del inicio del campeonato, previsto para el 8 de marzo en Australia.