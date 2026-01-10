Antes de debutar en 2026, Franco Colapinto ya enfrenta su primer contratiempo en Alpine

La Fórmula 1 todavía no comenzó a girar oficialmente bajo el reglamento 2026 y ya tiene su primera gran controversia técnica. El foco está puesto en Mercedes y en una solución aplicada a su nuevo motor, el mismo que alimentará a Alpine, McLaren y Williams, además del propio equipo alemán. Una apuesta que, para la escudería de Franco Colapinto, representaba una luz de esperanza después de un 2025 muy por debajo de las expectativas, pero que ahora aparece envuelta en un clima de tensión.
El cuestionamiento gira en torno a la relación de compresión del impulsor. Los equipos rivales sostienen que Mercedes habría encontrado una manera de superar el límite reglamentario de 16:1, aprovechando una zona gris en la normativa. Para los fabricantes que levantaron la voz, esa relación debería respetarse tanto en el banco de pruebas como en pista. Desde la vereda alemana, en cambio, aseguran que la solución está dentro de los márgenes permitidos.
La FIA, por ahora, respalda la interpretación de Mercedes. No es un detalle menor ya que la marca alemana mantuvo conversaciones permanentes con la federación durante el desarrollo del proyecto para garantizar que su innovación cumpliera con el reglamento. Sin embargo, la historia todavía no está cerrada. El 22 de enero habrá una reunión clave entre la FIA y los fabricantes, con la intención de revisar el tema a menos de dos meses del inicio del campeonato, previsto para el 8 de marzo en Australia.
El objetivo de los rivales es claro: limitar o directamente prohibir esta solución más adelante en la temporada, o bien apuntar a una restricción para 2027. Con casi todos los fabricantes alineados contra Mercedes, salvo Red Bull, que no acompañaría el reclamo, el encuentro promete ser determinante para el futuro inmediato de la categoría.
Para Alpine, el contexto no es menor. El equipo dejó atrás el motor Renault, que en 2025 estaba unos 30 caballos por debajo del resto, y depositó gran parte de sus expectativas en la potencia alemana. Por eso, cualquier cambio reglamentario podría impactar de lleno en su proyección deportiva.
Como si la polémica técnica no fuera suficiente, Alpine sumó en las últimas horas un contratiempo en su cronograma. El equipo decidió postergar el estreno en pista del A526, su nuevo monoplaza, que estaba previsto para este domingo en el Circuit de Barcelona-Catalunya.
La escudería no brindó una explicación oficial, pero versiones cercanas al equipo señalan que el aplazamiento estaría vinculado con la recepción de información técnica por parte de Mercedes sobre la nueva unidad de potencia. La primera prueba podría reprogramarse para la próxima semana, siempre en el trazado catalán, con la intención de rodar antes del inicio de los test colectivos del 26 de enero.
La demora genera cierta incertidumbre en un proceso que ya de por sí es complejo. Alpine no sólo estrena auto, sino que también afronta una transición completa en su motorización. Colapinto y Pierre Gasly aguardan ese primer contacto con el A526 para comenzar a evaluar sensaciones y rendimiento de una configuración totalmente nueva.
Con la pretemporada a la vuelta de la esquina, Alpine vive días de expectativa, pero también de cautela. La apuesta por Mercedes sigue siendo estratégica, aunque la polémica y el retraso en el estreno del A526 recuerdan que, en la Fórmula 1, ninguna ventaja está garantizada hasta que la pista y el reglamento terminen de hablar.
Para Colapinto, el desafío recién empieza. Y lo hace en un contexto donde cada detalle técnico puede marcar la diferencia entre soñar con el salto y volver a pelear desde atrás.