“Necesitamos que sume puntos”: la dura exigencia del jefe de Alpine para Franco Colapinto en 2026

Nielsen fue más allá y defendió a sus pilotos. Según su mirada, tanto Colapinto como Pierre Gasly rindieron por encima de lo que el monoplaza les permitía. “Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto. En las pocas ocasiones en las que el auto estuvo a la altura, pudimos pelear”, explicó, al recordar puntualmente los fines de semana de Brasil y Las Vegas como excepciones dentro de un calendario adverso.