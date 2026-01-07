“Necesitamos que sume puntos”: la dura exigencia del jefe de Alpine para Franco Colapinto en 2026

En pleno receso de la Fórmula 1, pero con la mirada ya puesta en la próxima temporada, Alpine comenzó a trazar públicamente el rumbo que pretende para 2026. Y lo hizo a través de la palabra de su jefe de equipo, Steve Nielsen, quien realizó una fuerte autocrítica sobre el año pasado y, al mismo tiempo, dejó en claro qué espera de Franco Colapinto.
El directivo británico no esquivó el análisis de una temporada que fue especialmente dura para la escudería de Enstone. De hecho, reconoció sin rodeos que el principal problema estuvo en el rendimiento del auto. “La cruda realidad es que nuestro coche no era lo suficientemente rápido como para sumar puntos”, admitió, al referirse a un 2025 que terminó siendo uno de los peores en la historia del equipo.
Nielsen fue más allá y defendió a sus pilotos. Según su mirada, tanto Colapinto como Pierre Gasly rindieron por encima de lo que el monoplaza les permitía. “Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el auto. En las pocas ocasiones en las que el auto estuvo a la altura, pudimos pelear”, explicó, al recordar puntualmente los fines de semana de Brasil y Las Vegas como excepciones dentro de un calendario adverso.
A partir de ese diagnóstico, el jefe de Alpine fue claro sobre el desafío que se viene. Para la temporada que comenzará el 8 de marzo, el objetivo es elevar la vara porque el equipo necesita dos autos sumando puntos de manera regular. “Para nosotros es clave tener dos pilotos aportando al campeonato. Este año lo pasamos mal: solo un auto logró sumar, y ni siquiera lo hizo de forma suficiente”, remarcó.
En ese contexto aparece la exigencia directa hacia Colapinto. Nielsen habló de tiempo, pero también de resultados. “Necesitamos estabilidad en el segundo auto y darle margen para que ese talento madure y nos entregue puntos. Para competir, se necesitan dos pilotos”, sostuvo, en una definición que resume el plan del equipo con el argentino.
Más allá de la presión lógica que implica ese mensaje, el director de Alpine también dejó señales de respaldo. Recordó que hubo carreras en las que Colapinto estuvo a la par de Gasly e incluso lo superó en ritmo de carrera. “Está en ese camino. Le daremos todo el apoyo que necesite para que sea lo más rápido posible, ya sea igualando o superando a Pierre”, afirmó.
Mientras el equipo trabaja en el nuevo monoplaza que marcará el inicio de una nueva era reglamentaria en la Fórmula 1, el mensaje interno quedó expuesto. Alpine asume errores del pasado, apuesta a un auto más competitivo y espera que, con mejores herramientas, Colapinto pueda transformarse en un piloto que sume puntos con continuidad. La confianza está, pero la exigencia también.