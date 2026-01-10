Aseguran que el nuevo novio de Zaira Nara fue visto con otra mujer en un hotel de lujo de Italia

Además, la periodista aportó un dato que generó aún más sorpresa. Según versiones que le habrían llegado desde el entorno del empresario, el vínculo con la modelo argentina podría haber tenido una motivación distinta a la sentimental. Iglesias sostuvo que Strom seguiría enamorado de su ex pareja, la socialité franco-argentina Tatiana Zorbac, y que la relación con Zaira habría sido una manera de provocarle celos.