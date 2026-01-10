Aseguran que el nuevo novio de Zaira Nara fue visto con otra mujer en un hotel de lujo de Italia

El romance entre Zaira Nara y el magnate francés Robert Strom sumó en las últimas horas un capítulo inesperado que volvió a poner a la pareja en el centro de la escena mediática. Según una versión difundida en televisión, el empresario habría sido visto en Italia acompañado por otra mujer.
La información fue revelada en el programa Puro Show (elTrece), donde Fernanda Iglesias lanzó una fuerte afirmación al aire. “Me dicen que lo vieron con una chica rubia”, aseguró la panelista, al referirse a un supuesto encuentro ocurrido en Milán.
De acuerdo con el relato, Strom habría sido visto caminando de la mano con una mujer rubia en las inmediaciones del exclusivo hotel de lujo donde se aloja en la ciudad italiana. Iglesias aclaró que esta mujer no sería su expareja ni tampoco tendría vínculo alguno con Zaira Nara.
Además, la periodista aportó un dato que generó aún más sorpresa. Según versiones que le habrían llegado desde el entorno del empresario, el vínculo con la modelo argentina podría haber tenido una motivación distinta a la sentimental. Iglesias sostuvo que Strom seguiría enamorado de su ex pareja, la socialité franco-argentina Tatiana Zorbac, y que la relación con Zaira habría sido una manera de provocarle celos.
Siempre según esta versión, la mujer vista recientemente junto al empresario no sería Zorbac, sino alguien completamente ajeno tanto a ella como a Nara. Hasta el momento, no trascendió la identidad de la acompañante.
Silencio de los protagonistas
Ni Zaira Nara ni Robert Strom salieron a desmentir o confirmar públicamente la información difundida, por lo que el supuesto episodio suma interrogantes al presente sentimental de la modelo y mantiene abierta la incógnita sobre el verdadero estado de la relación.
Mientras tanto, el romance que parecía consolidarse entre la hermana de Wanda Nara y el empresario europeo vuelve a quedar envuelto en rumores y versiones cruzadas, alimentando la expectativa sobre una eventual aclaración de los protagonistas.