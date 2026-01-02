Revelan cómo se conocieron Zaira Nara y su nuevo novio, Robert Storm

Zaira Nara volvió a apostar al amor a menos de un año de su separación de Facundo Pieres. La modelo comenzó una nueva relación con un hombre ligado al mundo del polo, el millonario francés Robert Strom, con quien fue vista caminando de la mano al salir de un boliche de Punta del Este, donde celebraron la llegada del Año Nuevo 2026.
Horas antes del festejo de Año Nuevo, la hermana de Wanda Nara y el empresario fueron captados durante un paseo por la ciudad balnearia arriba de un vehículo descapotable de estilo clásico y haciendo compras.Él aparece abrazándola, momento en el que se dieron un beso. Todo un gesto que marca el comienzo de una nueva historia de amor para la hermana de Wanda Nara.
Así y todo y más allá de que empezaron a mostrarse juntos, después de dos semanas de muchas especulaciones en torno a su vínculo, ninguno de los dos se refirió al tema y no salieron a desmentir ni a confirmar su noviazgo.
Quién es Robert Strom, el millonario francés y nuevo novio de Zaira Nara
Vinculado al mundo del polo, Robert Strom habría conocido a Zaira Nara a través de Martín Pepa y Carolina “Pampita” Ardohain. Se trata de un heredero de un negocio millonario y nieto de Robert Zellinger de Balkany, el magnate francés que levantó un imperio de más de 40 centros comerciales en grandes ciudades como Madrid, París y Bruselas, replicando el modelo estadounidense.
Tras la muerte de su padre, Birger Strom, en julio de 2021, Robert quedó al frente de un legado que había sido fortalecido durante años. Su vida transcurre entre los negocios y el deporte, razón por la cual pasa parte del año en Palm Beach, en Estados Unidos, y el resto en castillos europeos cercanos a París.