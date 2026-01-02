Revelan cómo se conocieron Zaira Nara y su nuevo novio, Robert Storm

Zaira Nara volvió a apostar al amor a menos de un año de su separación de Facundo Pieres. La modelo comenzó una nueva relación con un hombre ligado al mundo del polo, el millonario francés Robert Strom, con quien fue vista caminando de la mano al salir de un boliche de Punta del Este, donde celebraron la llegada del Año Nuevo 2026.